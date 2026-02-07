Αθλητικά

Ολυμπιακός: Τελέστηκε το μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7 παρουσία Βαγγέλη Μαρινάκη και όλης της ερυθρόλευκης οικογένειας

Tην Κυριακή 8 Φεβρουαρίου συμπληρώνονται 45 χρόνια από την την τραγωδία της Θύρας 7, όπου έχασαν τη ζωή τους 21 φίλαθλοι
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης / KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (7/2/2026) το ετήσιο μνημόσυνο της Θύρας 7 και όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού τίμησε τα θύματα της τραγωδίας της 8ης Φεβρουαρίου του 1981.

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου του 2026 συμπληρώνονται 45 χρόνια από τη μεγαλύτερη τραγωδία στην αθλητική ζωή της Ελλάδας.

21 φίλαθλοι έχασαν τη ζωή τους στα σκαλιά της Θύρας 7 στο “Γ. Καραϊσκάκης”, όπου είχαν πάει για να δουν το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τελέστηκε στο “Γ. Καραϊσκάκης” το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα.

Σύσσωμη η οικογένεια του Ολυμπιακού, οι ομάδες, οικογένειες και φίλοι των θυμάτων αλλά και πλήθος κόσμου, τίμησε τους 21 αδικοχαμένους φιλάθλους μέσα σε κλίμα συγκίνησης.

Στο “Γ. Καραϊσκάκης” βρέθηκε σύσσωμη η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τους παίκτες της ομάδας να αφήνουν ένα λουλούδι στο μνημείο.

ΘΥΡΑ 7
H ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού / KLODIAN LATO / EUROKINISSI
ΘΥΡΑ 7
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς και τον Κριστιάν Καρεμπέ KLODIAN LATO / EUROKINISSI
ΘΥΡΑ 7
Ο Μεχντί Ταρέμι KLODIAN LATO / EUROKINISSI
ΘΥΡΑ 7
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης KLODIAN LATO / EUROKINISSI
ΘΥΡΑ 7
Ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού KLODIAN LATO / EUROKINISSI
ΘΥΡΑ 7
Ο Ελ Κααμπί αφήνει ένα λουλούδι KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Κάτι ανάλογο έκανε και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του να δίνουν το  “παρών” και να τιμούν τα θύματα.

ΘΥΡΑ 7
O Γιώργος Μπαρτζώκας KLODIAN LATO / EUROKINISSI
ΘΥΡΑ 7
Ο Κώστας Παπανικολάου KLODIAN LATO / EUROKINISSI
ΘΥΡΑ 7
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
ΘΥΡΑ 7
Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Εκτός από όλα τα τμήματα του συλλόγου, πλήθος κόσμου δήλωσε “παρών” για να τιμήσει τη μνήμη των 21 αθώων ψυχών.

ΘΥΡΑ 7
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
ΘΥΡΑ 7
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
ΘΥΡΑ 7
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
ΘΥΡΑ 7
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα τιμήσουν, φυσικά, τη μνήμη των θυμάτων και το βράδυ της Κυριακής (8/2/2026), στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

