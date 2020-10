Ολυμπιακός: Το μήνυμα του Ερντογάν στον Χάρισον

Ο Άαρον Χάρισον έκανε περήφανο τον πρώην προπονητή του στη Γαλατασαράι, Ερτουγκρούλ Ερντογάν.

Ο Άαρον Χάρισον οδήγησε τον Ολυμπιακό στη νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, “σκοτώνοντας” τους Ισραηλινούς με buzzer beater τρίποντο στην τελευταία φάση του αγώνα.

Ο Αμερικανός γκαρντ έγραψε το τελικό 85-82 και ο μέχρι πρότινος προπονητής του στην Γαλατασαράι, Ερτουγκρούλ Ερντογάν δήλωσε περήφανος γι’αυτόν.

“Οι μεγάλοι παίκτες φτιάχνουν μεγάλες φάσεις. Περήφανος για τον Άαρον Χάρισον. Συνέχισε”, ήταν το μήνυμα του Τούρκου τεχνικού, το οποίο συνοδεύτηκε και από το τρίποντο νίκης του Χάρισον.

Big time players make big time plays… Proud of @AaronICE2! Keep going!!! pic.twitter.com/bZMk8ujx37