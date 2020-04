Ο Ολυμπιακός φέρεται έτοιμος να προσφέρει ένα “πλουσιοπάροχο” συμβόλαιο στον Μάλκομ Ντιλέινι, για να αφήσει τη Βαρκελώνη για τον Πειραιά.

Με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στον πάγκο του, ο Ολυμπιακός θα ψάξει μία… επανεκκίνηση μετά τις δύο τελευταίες άσχημες σεζόν στη Euroleague και στο πλαίσιο αυτό φαίνεται ότι θέλει να ρίξει και μία “βόμβα” στις μετεγγραφές, με τον Μάλκομ Ντιλέινι.

Σύμφωνα με ένα tweet γνωστού δημοσιογράφου του Stortando λοιπόν, οι Πειραιώτες ετοιμάζουν πρόταση 1,8 εκατ. ευρώ για τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος και έκανε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν του νυν προπονητή του Ολυμπιακού.

Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι φέρονται μάλιστα έτοιμοι να του προσφέρουν το πιο ακριβό συμβόλαιο στην ομάδα, εκμεταλλευόμενοι και τη μείωση της φορολογίας στην Ελλάδα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση.

Olympiacos BC Piraeus would be ready to put 1.8 million euros per season for Malcolm Delaney, given the new taxes in Greece would rise slightly between net and gross.