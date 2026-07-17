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Ομπράντοβιτς: «Οι Γιαννακόπουλοι μου φέρθηκαν σαν οικογένεια – Θέλει να κάνει τα πάντα για τον Παναθηναϊκό ο Δημήτρης»

Τι video των «πρασίνων» με τις χαρακτηριστικές δηλώσεις του Σέρβου κόουτς
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, αναλαμβάνοντας και πάλι προπονητής στους “πράσινους”, μετά την απομάκρυνση του Εργκίν Αταμάν. Ο Σέρβος τεχνικός παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη κατά την επιστροφή στην Ελλάδα και αναφέρθηκε στην οικογένεια Γιαννακόπουλου.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε στους αείμνηστους Παύλο, Θανάση και Κώστα, ενώ πρόσθεσε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλει να κάνει τα πάντα για τον Παναθηναϊκό.

“Όλοι μου φέρθηκαν σαν να είμαι οικογένειά τους. Ο κ. Παύλος, Θανάσης, Κώστας και ο Δημήτρης. Θέλει να κάνει τα πάντα για τον Παναθηναϊκό”, είπε μεταξύ άλλων ο Ομπράντοβιτς.

Η μεγάλη συνέντευξη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, στην επίσημη ιστοσελίδα των “πράσινων”.

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