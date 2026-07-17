Ομπράντοβιτς: «Οι Γιαννακόπουλοι μου φέρθηκαν σαν οικογένεια – Θέλει να κάνει τα πάντα για τον Παναθηναϊκό ο Δημήτρης»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, αναλαμβάνοντας και πάλι προπονητής στους “πράσινους”, μετά την απομάκρυνση του Εργκίν Αταμάν. Ο Σέρβος τεχνικός παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη κατά την επιστροφή στην Ελλάδα και αναφέρθηκε στην οικογένεια Γιαννακόπουλου.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε στους αείμνηστους Παύλο, Θανάση και Κώστα, ενώ πρόσθεσε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλει να κάνει τα πάντα για τον Παναθηναϊκό.

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“Όλοι μου φέρθηκαν σαν να είμαι οικογένειά τους. Ο κ. Παύλος, Θανάσης, Κώστας και ο Δημήτρης. Θέλει να κάνει τα πάντα για τον Παναθηναϊκό”, είπε μεταξύ άλλων ο Ομπράντοβιτς.

“Everybody treated me like family. Mr. Pavlos, Thanasis, Kostas, and Dimitris… He really wants to do everything for Panathinaikos.”



Coach Zeljko Obradovic opens up about his bond with the Giannakopoulos family and his return.



Watch his full exclusive interview now on our… pic.twitter.com/GEkaXA5agj — Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 17, 2026

Η μεγάλη συνέντευξη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, στην επίσημη ιστοσελίδα των “πράσινων”.