Ομπράντοβιτς: «Οι Γιαννακόπουλοι μου φέρθηκαν σαν οικογένεια – Θέλει να κάνει τα πάντα για τον Παναθηναϊκό ο Δημήτρης»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, αναλαμβάνοντας και πάλι προπονητής στους “πράσινους”, μετά την απομάκρυνση του Εργκίν Αταμάν. Ο Σέρβος τεχνικός παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη κατά την επιστροφή στην Ελλάδα και αναφέρθηκε στην οικογένεια Γιαννακόπουλου.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε στους αείμνηστους Παύλο, Θανάση και Κώστα, ενώ πρόσθεσε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλει να κάνει τα πάντα για τον Παναθηναϊκό.
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“Όλοι μου φέρθηκαν σαν να είμαι οικογένειά τους. Ο κ. Παύλος, Θανάσης, Κώστας και ο Δημήτρης. Θέλει να κάνει τα πάντα για τον Παναθηναϊκό”, είπε μεταξύ άλλων ο Ομπράντοβιτς.
“Everybody treated me like family. Mr. Pavlos, Thanasis, Kostas, and Dimitris… He really wants to do everything for Panathinaikos.”— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 17, 2026
Coach Zeljko Obradovic opens up about his bond with the Giannakopoulos family and his return.
Watch his full exclusive interview now on our… pic.twitter.com/GEkaXA5agj
Η μεγάλη συνέντευξη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, στην επίσημη ιστοσελίδα των “πράσινων”.