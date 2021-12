Ο προπονητής της Τσέλσι, Τόμας Τούχελ, εμφανίστηκε προβληματισμένο αλλά και οργισμένος με την Premier League στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Άστον Βίλα το βράδυ της Κυριακής (26/12).

Το βαρύ αγωνιστικό πρόγραμμα και το γεγονός ότι οι ομάδες έχουν μόνο τρεις αλλαγές σχολίασε ο Τόμας Τούχελ στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Τσέλσι στο «Βίλα Παρκ».

Ο προπονητής των «μπλε» είπε ότι αναγκάστηκε να δώσει σε ορισμένους παίκτες περισσότερα λεπτά από όσα θα έπρεπε κόντρα στην Άστον Βίλα την Κυριακή, με τον Ρομέλου Λουκάκου και τον Κάλουμ Χάντσον-Οντόι να επιστρέφουν στη δράση αφού έχασαν τα τρία τελευταία παιχνίδια της ομάδας λόγω του κορονοϊού. Η Τσέλσι εξασφάλισε τη νίκη με 3-1 στο Μπέρμιγχαμ, με τον Λουκάκου να μπαίνει στο ημίχρονο και τον Χάντσον-Οντόι να παίζει σε ολόκληρο το ενενηντάλεπτο.

«Δεν είναι τόσο εύκολο όταν έχεις έναν μακροχρόνιο τραυματισμό, με σώμα όπως ο (Λουκάκου) και κολλάς και κορονοϊό», είπε ο Τούχελ αρχικά και συνέχισε: «Όταν διαβάζεις το φύλλο αγώνα και διαβάζεις τα ονόματα μπορεί να σκεφτείς, ναι, όλοι είναι εκεί, 18 παιδιά και πρόκειται για μια κορυφαία ομάδα. Αλλά αν κοιτάξεις τις λεπτομέρειες, θα δεις ότι δυσκολευόμαστε και παίρνουμε τεράστια ρίσκα», ενώ «ξεσπάθωσε« στο τέλος λέγοντας

«Είναι πολύ απλό, εμείς δεν έχουμε αρκετές αλλαγές. Ο κανονισμός των πέντε αλλαγών δημιουργήθηκε εξαιτίας του κορονοϊού. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη έχει πέντε αλλαγές, όλη η υπόλοιπη Ευρώπη έχει διάλειμμα τον χειμώνα, ενώ εμείς παίζουμε συνέχεια. Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα, μας υποχρεώνουν να παίζουμε συνέχεια ακόμη κι αν έχουμε κρούσματα κορονοϊού πράγμα που επιφέρει τραυματισμούς. Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει, δεν μπορεί να σταματήσει».

