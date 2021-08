Ο Λιονέλ Μέσι πρέπει να θεωρείται παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο να αποκαλύπτει μέρος των οικονομικών λεπτομερειών.

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, επιβεβαίωσε ότι ο Λιονέλ Μέσι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Παρί Σεν Ζερμέν, παρότι ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν έχει μιλήσει ακόμη, καθώς έχει προγραμματίσει συνέντευξη Τύπου για σήμερα (8/8).

«Ήθελα να μείνει, αλλά ήταν αδύνατο. Έκανα ό, τι καλύτερο μπορούσα, Ο Μέσι θα πάει στην Παρί Σεν Ζερμέν, θα μου άρεσε αν είχε μείνει μαζί μας, αλλά ήταν αδύνατο», φέρεται πως είπε, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης με τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ και τον ιδιοκτήτη της Γιουβέντους, Αντρέα Ανιέλι.

Από εκεί και πέρα ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε πως η συμφωνία του Αργεντινού με την Παρί Σεν Ζερμέν αφορά συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών με ετήσεις αποδοχές 35 εκατ. ευρώ, με την παρουσίασή του να αναμένεται την Τρίτη (10/8) στον Πύργο του Άιφελ.

Leo Messi farewell press conference in one hour, at Camp Nou. Starting from next week Leo’s expected to complete the agreement with Paris Saint-Germain after positive verbal talks. 🇦🇷🇫🇷 #Messi



Contract until June 2023 + option until 2024. €35 net per season [add ons included].