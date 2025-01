Ουάσινγκτον: Αμερικανοί αθλητές και προπονητές του καλλιτεχνικού πατινάζ στο αεροπλάνο που συνετρίβη στον ποταμό Πότομακ

Η αμερικανική λέσχη του καλλιτεχνικού πατινάζ (U.S. Figure Skating) ανακοίνωσε ότι αθλητές της βρίσκονταν μέσα στο αεροπλάνο της εταιρείας American Airlines που συνετρίβη το βράδυ της Τετάρτης (30.01.2025) κοντά στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον.

Το αεροπλάνο, με 64 επιβάτες και μέλη πληρώματος, κατευθυνόταν προς την πρωτεύουσα των ΗΠΑ από την Ουίτσιτα του Κάνσας, όταν συγκρούσθηκε εν πτήσει με ελικόπτερο του αμερικανικού στρατού. Η U.S. Figure Skating ανακοίνωσε πως αθλητές, προπονητές και μέλη οικογενειών τους επέστρεφαν από αγώνες καλλιτεχνικού πατινάζ στο Κάνσας.

«Είμαστε συντετριμμένοι απ’ αυτή την ανείπωτη τραγωδία και έχουμε στην καρδιά μας τις οικογένειες των θυμάτων», ανέφερε σε ανακοίνωση.Πηγή ανέφερε στο Reuters πως έως και 15 επιβάτες της πτήσης μπορεί να είχαν σχέση με το καλλιτεχνικό πατινάζ.

Αξιωματούχοι δεν έχουν κάνει γνωστό πόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, αλλά έχουν πει πως μπορεί να μην υπάρχουν επιζώντες.

