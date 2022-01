Ο Ουσμάν Κουλιμπαλί “πάγωσε” όλο τον κόσμο με την κατάρρευσή του στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Αλ Γουάκρα με την Αλ Ραγιάν, αλλά τελικά φαίνεται ότι απέφυγε τα χειρότερα.

Οι πληροφορίες από το Κατάρ αναφέρουν ότι ο πρώην παίκτης του Πλατανιά και του Παναθηναϊκού είναι καλά στη υγεία του στο νοσοκομείο, όπου και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από το γήπεδο.

Ο υπεύθυνος Τύπου της ομάδας του πάντως, επιβεβαίωσε ότι ο Κουλιμπαλί έχασε τις αισθήσεις του επειδή σταμάτησε η καρδιά του και χρειάστηκε να τον επαναφέρουν οι γιατροί που έτρεξαν πάνω του, σώζοντας τελικά και τη ζωή του.

Al-Wakrah Media officer Mohamed Al-Sulaiti has confirmed on AlKass Channel that Ousmane Coulibaly’s heart had stopped before he was resuscitated by medics. https://t.co/tpNkl6FxD2