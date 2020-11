Ούτε τώρα ο Ναδάλ! Ο Μεντβέντεφ τον άφησε εκτός τελικού (video)

Ο τίτλος στο ATP Finals δεν θα πάει ούτε φέτος στα χέρια του Ράφα Ναδάλ. Ο εκπληκτικός Ντανίλ Μεντβέντεφ φρόντισε γι’ αυτό, πετυχαίνοντας μεγάλη ανατροπή. Στον τελικό του τουρνουά κόντρα στον Τιμ ο Ρώσος.

Βρέθηκε με τη… πλάτη στον τοίχο, αλλά τα έδωσε όλα, πέτυχε τεράστια ανατροπή και πανηγύρισε την πρόκριση στο ATP Finals. Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ νίκησε τον Ράφα Ναδάλ με 3-6, 7-6(4), 6-3 σε 2 ώρες και 36 λεπτά.

Ο 24χρονος Ρώσος (Νο 4 στην παγκόσμια κατάταξη) κέρδισε για πρώτη φορά (μετά από 3 ήττες) στην καριέρα του τον Ράφα Ναδάλ (Νο 2 στον κόσμο) και θα παίξει την Κυριακή (22.11.2020) στις 20:00 (Cosmote Sport 6) κόντρα τον Ντομινίκ Τιμ, στον μεγάλο τελικό του τουρνουά.

Ο εκπληκτικός Τιμ “πέταξε” εκτός τελικού τον Τζόκοβιτς (video)

Να αναφέρουμε ότι οι δυο αθλητές του τελικού δεν έχουν τίτλο ATP Finals. Ο Αυστριακός όμως ήταν και το 2019 στο… φινάλε του τουρνουά, αλλά ηττήθηκε από τον Στέφανο Τσιτσιπά. Την ίδια στιγμή, ο Ράφα Ναδάλ παραμένει χωρίς το συγκεκριμένο τρόπαιο, έχοντας μάλιστα 2 ήττες σε τελικούς.

Ο Ναδάλ πήρε το πρώτο σετ και μάλιστα βρέθηκε 4-1 μπροστά στο δεύτερο σετ. Ο Μεντβέντεφ όμως αρνήθηκε να χάσει, το κατέκτησε στο τάι μπρέικ και «καθάρισε» τον Ισπανό στο 3ο σετ, παίρνοντας τη μεγάλη πρόκριση.

FIRST #NittoATPFinals FINAL 👏@DaniilMedwed comes back against Nadal to set a showdown with Thiem for the title! pic.twitter.com/QzRmwM34id — Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2020