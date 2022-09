Ξεκίνησε στην Αυστραλία το Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ γυναικών, με τη συμμετοχή 12 ομάδων και 10.000 φιλάθλους να δίνουν το “παρών” στο μεγάλο ματς της “οικοδέσποινας” με τη Γαλλία.

Την εναρκτήρια ομιλία για το Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ γυναικών του 2022, έκανε ο γενικός γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, ο οποίος έκανε λόγο για μία κορυφαία διοργάνωση και καλωσόρισε τις αθλήτριες και τους οπαδούς.

Η ομιλία του Ζαγκλή

“Με μεγάλη μου χαρά σας καλωσορίζω στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ Γυναικών της FIBA ​​Αυστραλία 2022.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Basketball Australia και την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή για την ισχυρή συνεργασία μας. Θα ήθελα να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μας για την Κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας για την πολύτιμη υποστήριξή της μέσω του Destination NSW, και φυσικά στην Αυστραλιανή Κυβέρνηση.

Τις επόμενες 10 ημέρες θα γιορτάσουμε τη δύναμη και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το γυναικείο μπάσκετ.

Αυτή είναι η κορυφαία γυναικεία διοργάνωση της FIBA ​​και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος της στρατηγικής μας «Γυναίκες στο μπάσκετ». Η FIBA ​​έχει δεσμευτεί να αναπτύξει ακόμα περισσότερο το προφίλ του γυναικείου μπάσκετ σε όλο τον κόσμο, με πολλές πρωτοβουλίες εντός και εκτός γηπέδου. Το νέο καλεντάρι που αφορά στις Γυναίκες είναι μία από αυτές. Παρέχει σε περισσότερες εθνικές ομάδες περισσότερες ευκαιρίες να παίξουν, να αναπτύξουν το παιχνίδι και να φέρουν περισσότερους ενθουσιασμό στους φιλάθλους μας. Και αυτό το κάνουμε αναβαθμίζοντας τις συνθήκες για τις αθλήτριές μας. Ελπίζω όλοι να δείτε σήμερα τι υπέροχο χώρο έχουν ετοιμάσει οι Αυστραλοί οικοδεσπότες μας για τις παίκτριες και τους φιλάθλους μας.

Αγαπητές αθλήτριες,

Έχετε προπονηθεί σκληρά με την ομάδα σας για να κερδίσετε τη θέση σας σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτό είναι ένα μοναδικό ταξίδι και η μεγαλύτερη δυνατή τιμή: να εκπροσωπήσει κανείς τη χώρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είμαι πεπεισμένος ότι όλοι θα αγωνιστείτε με το σωστό πνεύμα του ευ αγωνίζεσθαι και της ενότητας, για να σηκώσετε το ολοκαίνουργιο υπέροχο τρόπαιο.

Αγαπητοί φιλαθλοι,

Ενώ όλος ο κόσμος έχει τα μάτια του στο Σίδνεϊ, έχετε μια φανταστική ευκαιρία να παρακολουθήσετε ζωντανά τις καλύτερες παίκτριες του κόσμου, στην πόλη σας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο επιστρέφει στην Αυστραλία μετά από 27 χρόνια. Θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τα οφέλη από τη μοναδική προώθηση και την προσανατολισμό που έχουμε στην εμπειρία που θα ζήσουν οι φίλαθλοι εντός και εκτός αυτών των δύο θαυμάσιων γηπέδων.

Κυρίες και κύριοι,

Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο ανοίγει μια νέα εποχή για το γυναικείο μπάσκετ και υπόσχεται να είναι ένα αξέχαστο τουρνουά για όλους. Απολαύστε κάθε δευτερόλεπτο τη δράση, γιατί Nothing Beats Like It! Ευχαριστώ Σίδνεϊ!

Τα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας

Βοσνία – Πουέρτο Ρίκο 58-82

Το Πουέρτο Ρίκο έγραψε ιστορία πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη του σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Μόλις στη δεύτερη συμμετοχή του στη διοργάνωση, εναντίον της Βοσνίας, προηγήθηκε 31-16 στην πρώτη περίοδο και κατόπιν τούτου, η διαφορά μειώθηκε μόνο μέχρι τους 10 πόντους στα μισά της 2ης περιόδου.

Το Πουέρτο Ρίκο, κάτοχος του ασημένιου μεταλλίου στο FIBA Americas του 2021, πήρε 11 ριμπάουντ περισσότερα και είχε την Αρέγια Γκουιράντες να κάνει μία συναρπαστική εμφάνιση, έχοντας 26 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Η Βοσνία ήταν πολύ άστοχη στα τρίποντα, ειδικά στο σημείο που επιχειρούσε την ανατροπή και οι 15 πόντοι της Τζόουνς δεν ήταν αρκετοί για να προσφέρουν στη Βοσνία τη νίκη, στην πρεμιέρα της, στην πρώτη παρουσία της σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

HΠΑ – Βέλγιο 87-72

Οι 32 πόντοι που σημείωσαν οι ΗΠΑ στην πρώτη περίοδο (32-22) ήταν ενδεικτικοί της ποιότητας. Το Βέλγιο συμμετείχε για πρωτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο το 2018 στην Ισπανία, αλλά εκεί κατέλαβε την 4η θέση, όμως ένα χρόνο νωρίτερα, και τρία χρόνια αργότερα, το 2021, ήταν η ομάδα που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ.

Η φοβερή και τρομερή Μπριάνα Στιούαρτ, των δύο χρυσών μεταλλίων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2016-2020) και των δύο αντίστοιχων σε Παγκόσμια Κύπελλα (2014-2018) σημείωσε 22 πόντους. Η θρυλική για το βέλγικο μπάσκετ Εμα Μίσεμαν, σημείωσε 4 πόντους, όμως το Βέλγιο στα μισά της δεύτερης περιόδου μείωσε στους 5 πόντους και παρέμεινε μέσα στο παιχνίδι για κάποιο διάστημα μέχρι που η ΗΠΑ έκαναν το ξπεσπασμά τους για να φτάσουν στη νίκη παίρνοντας 14 πόντους από την Αλίσα Τόμας (είχε επίσης 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ) και 11 από Κέιλα Κόπερ. Για το Βέλγιο η Αλεμαντ είχε 10 πόντους και η Βανλου 13. Αυτή ήταν η 23η συνεχόμενη νίκη των ΗΠΑ σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Καναδάς – Σερβία 67-60

Η Σερβία αναζητά την πρώτη μεγάλη επιτυχία σε Παγκόσμιο Κύπελλο (δεν έχει κατακτήσει ακόμα κάποιο μετάλλιο στην ιστορία της), ενώ ο Καναδάς θέλει να ξορκίσει την κατάρα των προηγούμενων συμμετοχών της (7ος το 2018 και 5ος το 2014), ζώντας στις περγαμηνές των δύο χάλκινων μεταλλίων που πανηγύρισε από το 1979 μέχρι το 1986,

Η Σερβία ήταν ανταγωνιστική στην πρώτη περίοδο, οταν προηγήθηκε με 16-15, αλλά στη συνέχεια ο Καναδάς με ένα επιμέρους σκορ 11-4 στα τελευταία 5.30 λεπτά της δεύτερης περιόδου, προηγήθηκε 38-28 και δεν ξανακοίταξε πίσω καθώς οι Σέρβες σούταραν με 17% στα τρίποντα (3/17). Η διαφορά ανέβηκε μέχρι και τους 15 πόντους με τον Καναδά, που κι αυτός δεν σούταρε ιδιαίτερα καλά έξω από τη γραμμή (2/9) να σπάει τον πάγο της πρεμιέρας με μία νίκη, χάρη στους 13 πόντους και τα 7 ριμπάουντ της Κόρι Αλεξάντερ, αλλά και το παρολίγον doulbe double της Νάταλι Ατσονούα (10π. και 8 ριμπ.).

Για τη Σερβία, η Ιβόν Αντερσον είχε 18 πόντους και η Τίνα Κράισνικ 17π.

Ιαπωνία – Μάλι 89-56

Η τελευταία φορά που η Ιαπωνία ήταν απούσα από Παγκόσμιο Κύπελλο χρονολογείται το 2006 ενώ μετράει συνολικά 14 συμμετοχές. Μόνο και μόνο εξ αυτού συνάγεται ότι αγώνα με το Μάλι του κόουτς Χοακίν Μπριθουέλα, είχε συνταρακτικό φαβορί και αουτσάιντερ. Στο πρώτο δεκάλεπτο, οι Αφρικάνες, που συμμετέχουν μόλις για δεύτερη φορά στη διοργάνωση (15η θέση το 2010), παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές (21-18 υπέρ της Ιαπωνίας), αλλά στο υπόλοιπο, η ομάδα του Τόρου Ονζούκα ανέλαβε τα ηνία κι έφτασε σε μία εύκολη νίκη. Η Χιρασίτα είχε 17 πόντους, αλλά οι Γιαπωνέζες πήραν 48 από τους 89 πόντους τους εξω από τη γραμμή (16/37 τρίποντα), ενώ είχαν και 24 ασίστ. Για Μάλι, μένουν οι 10 πόντοι και τα 14 ριμπάουντ της Σίκα Κονέ που είχε επίσης και 4 ασίστ. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι δύο χώρες συναντήθηκαν σε Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά το 1990.

Κορέα – Κίνα 44-107

Η Ζου Χαν είχε 13 πόντους και 15 ριμπάουντ, η Κίνα είδε παίκτριες να σκοράρουν διψήφιο αριθμό, η Κορέα σούταρε με 23% εντός παιδιάς (21 στα δίποντα και 26 στα τρίποντα) κι έτσι το τελικό 107-44 ήταν μάλλον ενδεικτικό της απόστασης που χωρίζει τις δύο ομάδες.

Αυστραλία – Γαλλία 57-70

Στο πολύ μεγάλο παιχνίδι της ημέρας, η οικοδέσποινα Αυστραλία, μπροστά σε 10 χιλιάδες κόσμο, αντιμετώπισε τη Γαλλία.

Έχουμε ακούσει πολλά για αυτή την ομάδα που παρουσιάζουμε. Έχουμε νέες παίκτριες, χωρίς μεγάλη εμπειρία, πολλές απουσίες μπλα μπλα μπλα… Αλλά απόψε νικήσαμε! Προσπαθούμε να εκπροσωπούμε την πατρίδα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τα αφήνουμε όλα στο γήπεδο” είπε η Αλέξια Σαρτερό, μετά τη νίκη της ομάδας της επί της οικοδέσποινας με 70-57. Η Γαλλία στερείται των υπηρεσιών της σπουδαίας Γκρουντά και της Μαρίνα Γιοχάν, που αποχώρησαν από την αποστολή λίγο πριν την έναρξη των αγώνων λόγω τραυματισμού. Η Γκάμπι Γουίλιαμς είχε 23 πόντους στην καλύτερη εμφάνισή της με την φανέλα της Γαλλίας ενώ η Φοτού πέτυχε 10, σε ένα ματς που η Γαλλία είχε μόλις 12 ασίστ.

στην αντίπερα όχθη, η θρυλική Λορίν Τζάκσον, ήδη στα 41 της, με τους τρεις πόντους που σημείωσε, έγινε η τρίτη παίκτρια στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, που ξεπέρασε τους 600 πόντους. Παρά το γεγονός ότι η Αυστραλία ήταν φαβορί, όπως φαίνεται λύγισε στο βάρος των απαιτήσεων της πρεμιέρας απέναντι σε μία ομάδα που είχε περισσότερη ενέργεια και λύσεις. Και κάπως έτσι η Γαλλία έφτασε στην πρώτη νίκη εναντίον των “Οπαλς” μετά από πέντε σερί νίκες.

Πρώτοι σκόρερ σε παγκόσμιο κύπελλο γυναικών