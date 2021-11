Ο Ελληνοαυστραλός πυγμάχος, Τζορτζ Καμπόσος, επικράτησε του Τεόφιμο Λόπες και αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία του στην πυγμαχία.

Ο μποξέρ με καταγωγή από την Σπάρτη, έδωσε ένα φοβερό αγώνα στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης και πανηγύρισε την κατάκτηση των τίτλων WBA, IBF, WBO και The Ring στην κατηγορία ελαφρέων βαρών.

Μετά τη σπουδαία νίκη του μάλιστα, ο Καμπόσος πήρε τόσο τη σημαία της Αυστραλίας, όσο και την Ελληνική για να γιορτάσει την επιτυχία του, ενώ γνώρισε την αποθέωση και από τον θρύλο του αθλήματος, Μάνι Πακιάο μέσα από τα social media.

«Συγχαρητήρια στο φίλο μου Τζορτζ Καμπόσο για την επική του νίκη! Με βοήθησες σε τόσες πολλές μάχες στο παρελθόν. Ελπίζω οι εκατοντάδες γύροι προπονήσεων που είχαμε να σε βοήθησαν με κάποιον τρόπο απόψε. Είμαι περήφανος για σένα», έγραψε ο Φιλιππινέζος στο twitter.

Congratulations to my friend, @georgekambosos, on an epic win! You helped me in so many of my past fights, I hope our hundreds of rounds of sparring helped you in some way tonight. I’m proud of you. #LopezKambosos