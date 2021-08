Ένα ακόμη τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε αυτή τη φορά σε γήπεδο της Τουρκίας, με ποδοσφαιριστή της Μπεσίκτας να “καταρρέει” στον αγωνιστικό χώρο, αλλά να μεταφέρεται αμέσως στο νοσοκομείο, όντας καλά στην υγεία του.

Στο 70ο λεπτό του αγώνα με την Γκαζιάντεσπορ, ο Φαμπρίς Ενσακαλά, ένιωσε αδιαθεσία και έπεσε στο έδαφος, με τους συμπαίκτες του να τρέχουν προς το μέρος του και να φωνάζουν τους γιατρούς.

Τελικά χρειάστηκε να μπει στο γήπεδο το ασθενοφόρο και να μεταφερθεί ο παίκτης στο νοσοκομείο, όπου όμως και διαπιστώθηκε ότι δεν διατρέχει κίνδυνο για την υγεία του. Περαιτέρω εξετάσεις αναμένεται να δείξουν τους λόγους της “κατάρρευσής” του.

In the 70th minute of the Gaziantep match, Fabrice NSakala from Beşiktaş fell ill during the match. An ambulance entered the field and took the player to the hospital.



