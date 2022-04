Ο Ανδρέας Πιστιόλης έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την παρουσία του στον πάγκο της Γαλατασαράι και την οδήγησε σε νίκη μέσα στην έδρα της Φενέρμπαχτσε, κάνοντας το 4/4 με τη νέα του ομάδα.

Ένας παίκτης του πρώην βοηθού του Δημήτρη Ιτούδη στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας όμως, ο Ντι Μποστ βρέθηκε στο προσκήνιο για τους λάθος λόγους, αφού έκανε άσεμνη χειρονομία προς την κερκίδα.

Οι παίκτες της Γαλατασαράι πανηγύρισαν έξαλλα μέσα στο παρκέ την επικράτησή τους, γεγονός που οδήγησε σε ρίψη αντικειμένων από την κερκίδα, με τον Αμερικανό γκαρντ να δείχνει το μεσαίο του δάχτυλο, κατά την είσοδό του στη φυσούνα για τα αποδυτήρια.

The Istanbul derby finishes with Galatasaray players getting into arguments with Fenerbahce fans 😳



Things got heated when Gala players were leaving the court 🤬 pic.twitter.com/5UbvmiUi56