Πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου της Super League και η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Παναιτωλικό, για την αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η Ένωση έρχεται από την μεγάλη νίκη στην έδρα της Σάμσουνσπορ και το 4-1 επί του Ατρομήτου. «Διπλό» στις Σέρρες είχε κάνει η ομάδα του Αγρινίου
Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5 τελικό: Κιτρινόμαυρο «πάρτι» στο Αγρίνιο με Λιούμπιτσιτς
Σουτ "τούβλο" του Κοϊτά εκτός μεγάλης περιοχής, ο Τσάβες έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του
Ο Πήλιος στη θέση του Πενράις, που δεν μπόρεσε να συνεχίσει
Μπελεβώνης, Αγκίρε αντί Εστεμπάν, Άλεξιτς
Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς και Ελίασον εντός Ρέλβας, Μαρίν και Γιόβιτς εκτός
Ο Ζοάο Μάριο γύρισε στον Ρότα, αυτός έκανε το παράλληλο γύρισμα στο πέναλτι και ο Λιούμπιτσιτς με ωραίο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα.
Ο Κοϊτά στη θέση του Καλοσκάμη
Σέντρα από αριστερά και κόντρα, η μπάλα πήρε ύψος, ο Άλεξιτς έπιασε κεφαλιά από δύσκολη διαγώνια θέση και υπό την πίεση του Βίντα, η μπάλα πέρασε άουτ
μετά από κόντρες, η μπάλα έφτασε στον λιούμπιτσιτς, ο Κροάτης έπιασε με τη μια το σουτ λίγο μέσα από τη μεγά΄λη περιοχή, αλλά ο Τσάβες μπλόκαρε
ο Ρέλβας θα συνεχίσει και στο δεύτερο ημίχρονο
Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες
Σουτ του Πινέδα μέσα από τη μεγάλη περιοχή, ο Τσάβες έδιωξε
Ο Ρέλβας επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο - Δεν αποκλείεται να γίνει αλλαγή στο ημίχρονο
Πλασέ του Μίχαλακ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα ελάχιστα άουτ
Έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο και δέιχνει να πονάει στον προσαγωγό - Απογοητευμένος δείχνει ο αμυντικός της ΑΕΚ
Από κάθετη του Λιούμπιτσιτς, ο Καλοσκάμης βγήκε σε θέση τετ-α-τετ αλλέ δεν μπόρεσε να νικήσει τον πορτιέρε των γηπεδούχων. Στη συνέχεια ο Λιούμπιτσιτς πήρε την κεφαλιά, ο Τσάβες τη βρήκε αλλά ο Πινέδα από κοντά την έστειλε στα δίχτυα.
Έφυγε άουτ το μακρινό σουτ του Μαρίν
Ωραία μπαλιά του Ζοάο Μάριο στην περιοχή προς τον Ρότα, εκείνος προσπάθησε με τη μια να βρει τον Γιόβιτς, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ, καθώς δεν μπόρεσε να βρει τον Σέρβο
Γύρισμα του Πενράις από τα αριστερά, ο Ζοάο Μάριο δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά
Σουτ του Γιόβιτς εκτος μεγάλης περιοχης και από τον άξονα, η μπάλ έφυγε άουτ
Σέντρα - σουτ του Λιούμπιτσιτς προς τον Καλοσκάμη, η μπάλα πέρασε απ' όλους και σταμάτησε στο δοκάρι του Τσάβες. Στη συνέχεια ο Πενράις επιχείρησε να εκτελέσει, αλλά η προσπάθειά του κόπηκε
Το ματς έχει καλό ρυθμό. ο Παναιτωλικός θέλει να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του και να μη δώσει την ευκαιρία στην ΑΕΚ, να γίνει επικίνδυνη
Στο ματς του πρώτου γύρου, η ΑΕΚ είχε επικρατήσει του Παναιτωλικού 1-0 χάρη στο γκολ του Πινέδα στις καθυστερήσεις
Διαιτητής: Παπαπέτρου
Βοηθοί: Πετρόπουλος, Δημητριάδης
Τέταρτος: Κατσικογιάννης
VAR: Ευαγγέλου, AVAR: Γιουματζίδης
Οι ενδεκάδες:
Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Σιέλης, Γκαρθία, Κόγιτς, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστέμπαν, Σμυρλής, Ματσάν, Μίχαλακ, Άλεξιτς
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπισιτς, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς
Επαναφορά των Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμη στην ενδεκάδα από τον Μάρκο Νίκολιτς, την ώρα που ο Σέρβος τεχνικός δίνει φανέλα βασικού και στον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς!
Η ΑΕΚ “τρέχει” σερί 7 νικών σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει επικρατήσει στα εννέα από τα δέκα τελευταία παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις
Πέντε σερί ήττες μετράει στη Super League η Ένωση
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναιτωλικός - ΑΕΚ για την 14η αγωνιστική στη Super League
