Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5 τελικό: Κιτρινόμαυρο «πάρτι» στο Αγρίνιο με Λιούμπιτσιτς

Η ΑΕΚ “τρέχει” σερί 8 νικών, ενώ έχει επικρατήσει στα 10 από τα 11 τελευταία παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις
ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Super League
14η αγωνιστική
0 - 5
Ημίχρονο
ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου της Super League και η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Παναιτωλικό, για την αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η Ένωση έρχεται από την μεγάλη νίκη στην έδρα της Σάμσουνσπορ και το 4-1 επί του Ατρομήτου. «Διπλό» στις Σέρρες είχε κάνει η ομάδα του Αγρινίου

19:24 | 14.12.2025
19:20 | 14.12.2025
ΛΗΞΗ του αγώνα και άνετη νίκη της ΑΕΚ στην έδρα του Παναιτωλικού με 5-0
19:17 | 14.12.2025
2 τα λεπτά του έξτρα χρονου
19:14 | 14.12.2025
87'

Σουτ "τούβλο" του Κοϊτά εκτός μεγάλης περιοχής, ο Τσάβες έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του

19:14 | 14.12.2025
19:11 | 14.12.2025
80'
Αλλαγή για την ΑΕΚ.

Ο Πήλιος στη θέση του Πενράις, που δεν μπόρεσε να συνεχίσει

19:05 | 14.12.2025
77'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 0-5 με τον Χρυσόπουλο

Απο φανταστική εκτέλεση φάουλ του Ελίασον ο Χρυσόπουλος βγήκε στην πλάτη της άμυνας -από θέση αριστερά- και με πλασέ από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα

19:03 | 14.12.2025
75'
Κίτρινη κάρτα στον Γκρούγιτς
19:02 | 14.12.2025
72'
Αλλαγές για τον Παναιτωλικό

Μπελεβώνης, Αγκίρε αντί Εστεμπάν, Άλεξιτς

18:58 | 14.12.2025
69'
Αλλαγές για την ΑΕΚ

Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς και Ελίασον εντός Ρέλβας, Μαρίν και Γιόβιτς εκτός

18:53 | 14.12.2025
65'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 0-4 με το δεύτερο γκολ του Λιούμπιτσιτς στο ματς

Ο Ζοάο Μάριο γύρισε στον Ρότα, αυτός έκανε το παράλληλο γύρισμα στο πέναλτι και ο Λιούμπιτσιτς με ωραίο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα.

18:53 | 14.12.2025
63'
Αλλαγή για την ΑΕΚ

Ο Κοϊτά στη θέση του Καλοσκάμη

18:50 | 14.12.2025
62'
ΓΚΟλ για την ΑΕΚ, 0-3 με τρομερό πλασέ του Λιούμπιτσιτς από τα όρια της μεγάλης περιοχής
18:39 | 14.12.2025
59'
Ευκαιρία για τον Παναιτωλικό

Σέντρα από αριστερά και κόντρα, η μπάλα πήρε ύψος, ο Άλεξιτς έπιασε κεφαλιά από δύσκολη διαγώνια θέση και υπό την πίεση του Βίντα, η μπάλα πέρασε άουτ

18:35 | 14.12.2025
49'
Φάση για την ΑΕΚ

μετά από κόντρες, η μπάλα έφτασε στον λιούμπιτσιτς, ο Κροάτης έπιασε με τη μια το σουτ λίγο μέσα από τη μεγά΄λη περιοχή, αλλά ο Τσάβες μπλόκαρε

18:35 | 14.12.2025
Δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση
18:34 | 14.12.2025

ο Ρέλβας θα συνεχίσει και στο δεύτερο ημίχρονο

18:34 | 14.12.2025

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

18:33 | 14.12.2025
18:32 | 14.12.2025
18:30 | 14.12.2025
18:30 | 14.12.2025
18:16 | 14.12.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Αγρίνιο
18:15 | 14.12.2025
1 λεπτό έξτρα χρόνου
18:13 | 14.12.2025
44'
Νέα μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

Σουτ του Πινέδα μέσα από τη μεγάλη περιοχή, ο Τσάβες έδιωξε

18:13 | 14.12.2025
18:12 | 14.12.2025
18:12 | 14.12.2025

Ο Ρέλβας επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο - Δεν αποκλείεται να γίνει αλλαγή στο ημίχρονο

18:10 | 14.12.2025
41'
Ευκαιρία για τον Παναιτωλικό

Πλασέ του Μίχαλακ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα ελάχιστα άουτ

18:09 | 14.12.2025
39'
Πρόβλημα με Ρέλβας

Έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο και δέιχνει να πονάει στον προσαγωγό - Απογοητευμένος δείχνει ο αμυντικός της ΑΕΚ

18:02 | 14.12.2025
34'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 0-2 με Ζοάο Μάριο - Δεύτερη ασίστ από Λιούμπιτσιτς
17:58 | 14.12.2025
32'
Κίτρινη κάρτα στον Ρότα
17:53 | 14.12.2025
26'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 0-1

Από κάθετη του Λιούμπιτσιτς, ο Καλοσκάμης βγήκε σε θέση τετ-α-τετ αλλέ δεν μπόρεσε να νικήσει τον πορτιέρε των γηπεδούχων.  Στη συνέχεια ο Λιούμπιτσιτς πήρε την κεφαλιά, ο Τσάβες τη βρήκε αλλά ο Πινέδα από κοντά την έστειλε στα δίχτυα.

17:52 | 14.12.2025
22'

Έφυγε άουτ το μακρινό σουτ του Μαρίν

17:50 | 14.12.2025
20'

Ωραία μπαλιά του Ζοάο Μάριο στην περιοχή προς τον Ρότα, εκείνος προσπάθησε με τη μια να βρει τον Γιόβιτς, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ, καθώς δεν μπόρεσε να βρει τον Σέρβο

17:44 | 14.12.2025
19'

Γύρισμα του Πενράις από τα αριστερά, ο Ζοάο Μάριο δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά

17:42 | 14.12.2025
13'

Σουτ του Γιόβιτς εκτος μεγάλης περιοχης και από τον άξονα, η μπάλ έφυγε άουτ

17:37 | 14.12.2025
10'
ΔΟΚΑΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ

Σέντρα - σουτ του Λιούμπιτσιτς προς τον Καλοσκάμη, η μπάλα πέρασε απ' όλους και σταμάτησε στο δοκάρι του Τσάβες. Στη συνέχεια ο Πενράις επιχείρησε να εκτελέσει, αλλά η προσπάθειά του κόπηκε

17:36 | 14.12.2025
6'

Το ματς έχει καλό ρυθμό. ο Παναιτωλικός θέλει να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του και να μη δώσει την ευκαιρία στην ΑΕΚ, να γίνει επικίνδυνη

17:27 | 14.12.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
17:27 | 14.12.2025

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

17:17 | 14.12.2025

Στο ματς του πρώτου γύρου, η ΑΕΚ είχε επικρατήσει του Παναιτωλικού 1-0 χάρη στο γκολ του Πινέδα στις καθυστερήσεις

17:16 | 14.12.2025

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Δημητριάδης

Τέταρτος: Κατσικογιάννης

VAR: Ευαγγέλου, AVAR: Γιουματζίδης

17:16 | 14.12.2025
17:16 | 14.12.2025

Οι ενδεκάδες:

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Σιέλης, Γκαρθία, Κόγιτς, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστέμπαν, Σμυρλής, Ματσάν, Μίχαλακ, Άλεξιτς

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπισιτς, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς

17:15 | 14.12.2025

Επαναφορά των Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμη στην ενδεκάδα από τον Μάρκο Νίκολιτς, την ώρα που ο Σέρβος τεχνικός δίνει φανέλα βασικού και στον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς!

17:15 | 14.12.2025

Η ΑΕΚ “τρέχει” σερί 7 νικών σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει επικρατήσει στα εννέα από τα δέκα τελευταία παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις

17:13 | 14.12.2025

Πέντε σερί ήττες μετράει στη Super League η Ένωση

17:13 | 14.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναιτωλικός - ΑΕΚ για την 14η αγωνιστική στη Super League

17:13 | 14.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
