Παναθηναϊκός: Φουντώνουν οι φήμες για συμφωνία με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Φακούντο Πελίστρι

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζεται από νέο αγγλικό δημοσίευμα, πως έχει έρθει σε συμφωνία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για τον απόκτηση του Φακούντο Πελίστρι.

Αυξάνεται η φημολογία για Παναθηναϊκό και Φακούντο Πελίστρι, αφού ένα ακόμα δημοσίευμα -και αυτό από την Αγγλία- τον εμφανίζει να έχει έρθει σε συμφωνία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για την απόκτηση του 22χρονου Ουρουγουανού εξτρέμ.

Την αρχή έκανε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος έκανε λόγο για προχωρημένες επαφές των “πρασίνων” με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Φακούντο Πελίστρι, για να ακολουθήσει το Sky Sports και να γράψει κάτι ανάλογο.

Ο λογαριασμός ”MANUTD SOURCES” στο Twitter, τονίζει πως υπάρχει συμφωνία του Παναθηναϊκού τόσο του Πελίστρι όσο και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μάλιστα αναφέρει ότι ο παίκτης έρχεται την Τρίτη (19.08.2024) στην Ελλάδα!

Στο δημοσίευμα τονίζεται ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνολικά 10 εκατ. λίρες (περίπου 12 εκατ. ευρώ), τις 8,6 “μπροστά”, συν 1,4 σε δόσεις.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο Πελίστρι θα αποχαιρετήσει αύριο τους συμπαίκτες του στην αγγλική ομάδα και θα πετάξει για Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή του!





BREAKING:



Panathinaikos FC agree personal terms with Facundo Pellistri.



Panathinaikos agree club record £10m deal to sign Facundo Pellistri.



£8.6m plus £1.4m in add ons.



The Player will say his goodbyes tomorrow morning before flying directly to Greece#MUFC pic.twitter.com/5gPAhmgJnQ