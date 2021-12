Ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει εκτός ροτέσιον τον τελευταίο καιρό τον Τζεχάιβ Φλόιντ, ο οποίος ταλαιπωρείται και από τραυματισμό, με αποτέλεσμα να μοιάζει πιθανή η λύση του συμβολαίου του.

Οι “πράσινοι” θέλουν να αδειάσουν τουλάχιστον μία θέση ξένου και ο Αμερικανός σέντερ είναι πιθανό να αποχωρήσει σύντομα από την ομάδα, αφού υπάρχει ενδιαφέρον για αυτόν από το Ισραήλ.

Πιο συγκεκριμένα, η Χάποελ Ιερουσαλήμ φαίνεται ότι έχει ήδη κάνει “κρούση” στον Φλόιντ, ο οποίος θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για το μέλλον του. Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός αγωνίστηκε και πέρυσι στο Ισραήλ με τη φανέλα της Χάποελ Γκιλμπόα.

Hapoel Jerusalem shows strong interest in Jehyve Floyd, according to @yakovmeir1. The player will decide his future in the coming days