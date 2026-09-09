Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Κηφισιά: Η αποστολή των «πρασίνων» για το εξ’ αναβολής ματς στη Super League

Εκτός πλάνων ο τιμωρημένος Σίριλ Ντέσερς
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Πέμπτη (10.09.2026, 21:15, Newsit.gr) στο ΟΑΚΑ την Κηφισιά, σε εξ’ αναβολής αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική της Super League.

Την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του, με τονΤζέικομπ Νίστρουπ να κάνει γνωστή την αποστολή του “τριφυλλιού”, από την οποία λείπει -φυσικά- ο τιμωρημένος, Ντέσερς. Εκτός είναι επίσης ο τραυματίας Τσάπρας και ο ανέτοιμος Κρίστιανσεν.

Η αποστολή των “πρασίνων”: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναϊ, Γιάγκουσιτς, Κυριόπουλος, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τεττέη, Ραστόντερ

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Αθλητικά
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