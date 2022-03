Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ σε εξ αναβολής αγώνα για την 21η αγωνιστική της Euroleague, και έκανε καλό ξεκίνημα στο ματς, παίρνοντας το προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα.

Οι Ισραηλινοί κατάφεραν όμως να μειώσουν τη διαφορά στη λήξη της περιόδου, με ένα αδιανόητο καλάθι του Ζιβ. Με λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα για το φινάλε, ο Ισραηλινός γκαρντ πέταξε την μπάλα σχεδόν από τη μία μπασκέτα στην άλλη και ευστόχησε σε ένα απίστευτο τρίποντο.

Χρειάστηκε μάλιστα οι διαιτητές να εξετάσουν τη φάση στο video για να σιγουρευτούν ότι πρόλαβε το χρονόμετρο, κάτι που συνέβη για ένα εκατοστό του λεπτού.

Iftah Ziv are you serious?! 🤩 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/YE3uScg56G