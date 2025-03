Παναθηναϊκός: Μισό εκατομμύριο κόστισαν τα νέα αποδυτήρια της ομάδας μπάσκετ στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να επενδύει στο γήπεδο του και η νέα ανακαίνιση στο ΟΑΚΑ αφορούσε τα αποδυτήρια των παικτών της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, τα οποία και έχουν μεταμορφωθεί πλέον απόλυτα, θυμίζοντας NBA.

Με το ΟΑΚΑ να έχει περάσει εδώ και περίπου δύο χρόνια στα χέρια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, οι αλλαγές μέσω επενδύσεων συνεχίζονται από τους “πράσινους”, με τα νέα αποδυτήρια να εντυπωσιάζουν και τους ίδιους τους παίκτες των πρωταθλητών Ευρώπης.

Οι άνθρωποι της «White Veil» ήταν αυτή που “έτρεξαν” την ανακαίνιση στα αποδυτήρια, η οποία διήρκησε μόλις 15 ημέρες και κόστισε 500.000 ευρώ στην “πράσινη” ΚΑΕ.





Designed for champions!



Our players step into their brand new locker room for the first time – and their reactions say it all!



P.S. Download CLUB 1908, stay connected & watch first everything about our team! … pic.twitter.com/P1QRlEV5vB