Παναθηναϊκός: Νέο μήνυμα αγάπης από Χεζόνια (vid, pic)

Ο Μάριο Χεζόνια παραμένει ξετρελαμένος με την υποδοχή που του επεφύλαξαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο αεροδρόμιο και δεν σταματάει να κάνει σχετικές αναρτήσεις στα social media.

Παρά το lockdown για τον κορονοϊό εκατοντάδες οπαδοί υποδέχθηκαν με συνθήματα τον Κροάτη σούπερ σταρ στην Ελλάδα και τον ακολούθησαν ακόμη και στο δρόμο προς το ΟΑΚΑ.

Ένα τέτοιο video έκανε retweet ο Χεζόνια στο twitter, στέλνοντας ένα ακόμη μήνυμα αγάπης στους “πράσινους”. «Όταν μιλάω για αγάπη, αυτό εννοώ! Πράσινο αίμα! Μόνο ΠΑΟ», έγραψε σχετικά ο νέος παίκτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

When i say LOVE this is what I MEAN!!! GREEN BLOOD!!! 💚💚💚 MONO ΠAO ☘️ https://t.co/ScLLkN38DU