Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έδωσαν μεγάλη “μάχη” στο πρώτο τους παιχνίδι στους τελικούς της Basket League, με τους Πειραιώτες να βγαίνουν νικητές με 89-84.

Ο Ολυμπιακός “άλωσε” έτσι το ΟΑΚΑ και έκανε το 1-0 στους τελικούς της Basket League, παίρνοντας πια το πλεονέκτημα έδρας και το προβάδισμα για τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας.

Ο δεύτερος τελικός διεξάγεται στο ΣΕΦ, την Παρασκευή (07/06, 21:30), ενώ ο 3ος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (10/06, 21:15) στο ΟΑΚΑ. Ο πρωταθλητής Ελλάδας 2024 να κρίνεται στις τρεις νίκες (best of five).