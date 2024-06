Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Νέα ένταση με Σλούκα – Κάνααν και σύρραξη παικτών με κλωτσιές στο φινάλε

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 83-76 του Ολυμπιακού στο τρίτο παιχνίδι των τελικών της Basket League, το οποίο ολοκληρώθηκε με ένταση ανάμεσα στον Σλούκα και τον Κάνααν, αλλά και μία σύρραξη των παικτών των δύο ομάδων.

Σλούκας και Κάνααν συνέχισαν την… κόντρα τους από το προηγούμενο παιχνίδι και είχαν έναν έντονο διάλογο στα τελευταία δευτερόλεπτα του Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, ενώ η αναμέτρηση είχε ήδη κριθεί.

Ακολούθησε δε και μία… σύρραξη των παικτών μετά τη λήξη της αναμέτρησης, με τον Γκραντ να τα… λέει με τους αντιπάλους του και τον Κώστα Αντετοκούνμπο να τρέχει για να τον προστατέψει. Παράλληλα, Λεσόρ και Λαρεντζάκης… αντάλλαξαν κλωτσιές στο κέντρο του γηπέδου, χωρίς πάντως να υπάρξει συνέχεια στον καυγά τους.

Panathinaikos and Olympiacos players got into a small scuffle at the end of the game 👀 pic.twitter.com/yuNOE2JDaw