Παναθηναϊκός: Παιδιά από τη Σίφνο τραγούδησαν τα κάλαντα με πράσινη νότα και έλαβαν πρόσκληση από την ΚΑΕ

Ο Παναθηναϊκός κάλεσε στο Telekom Center Athens μικρά παιδιά από τη Σίφνο που διασκεύασαν τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα δίνοντας μία πράσινη νότα και κέρδισαν το θαυμασμό της ΚΑΕ.

«Αυτά είναι σίγουρα τα πιο όμορφα κάλαντα που ακούσαμε φέτος! Είστε όλοι υπέροχοι! Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε στο Telekom Center Athens για να σας γνωρίσουμε από κοντά! Χρόνια πολλά και Παναθηναϊκά!», ανέφερε η ΚΑΕ στην απάντησή της στα μικρά παιδιά.

View this post on Instagram A post shared by Εμμανουήλ Παλιάκης (@paliakis_emmanouil)

Στους στίχους υπήρχαν τα ονόματα πολλών αθλητών του Παναθηναϊκού και αίτημα για το όγδοο Ευρωπαϊκό. Μένει να φανεί πότε θα ταξιδέψουν τα μικρά παιδιά για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα.