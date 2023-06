Ο Παναθηναϊκός το απόγευμα της Τετάρτης (14/06) έκανε την πρώτη του προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης», με μοναδικούς απόντες τους διεθνείς ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο γήπεδο με τους «πράσινους» να ξεκινούν την θερινή τους προετοιμασία.

Το παρών έδωσε το νέο απόκτημα της ομάδας Κάρλος Ζέκα, ο οποίος ήταν σαν να μην έλειψε ποτά από τον σύλλογο.

Επίσης κανονικά βρέθηκε στο γήπεδο και ο μεγάλος άτυχος της περασμένης περιόδου Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα.

«Το πρώτο ραντεβού της νέας αγωνιστικής περιόδου για το ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού είχε δοθεί για σήμερα, Τετάρτη 14 Ιουνίου!

Το πρωί στο «Γ. Καλαφάτης» έγιναν τα απαραίτητα μοριακά τεστ ανίχνευσης Covid και το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση, η εναρκτήρια για τη θερινή προετοιμασία του Τριφυλλιού. Το παρών στην πρώτη του Τριφυλλιού έδωσε και ο «νέος» Ζέκα, οποίος ήταν σαν να μην έλειψε μια μέρα από την ομάδα…

Στη διάρκεια της πρώτης προπόνησης οι Πράσινοι ουσιαστικά έκαναν ενεργοποίηση ενόψει των εργομετρικών τεστ που θα ακολουθήσουν το πρωί της Πέμπτης και της Παρασκευής.

Θεραπεία λόγω της θλάσης που υπέστη σε προπόνηση της Εθνικής ομάδας, ακολούθησε ο Ιωαννίδης. Απόντες από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα είναι οι διεθνείς Σπόραρ, Τσέριν, Βέρμπιτς, Μάγκνουσον, Κλεϊνχέισλερ, Μλαντένοβιτς.»

