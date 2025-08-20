Παναθηναϊκός: «Telekom Center Athens» θα ονομάζεται το κλειστό του ΟΑΚΑ

«TELEKOM CENTER Athens» μετονομάστηκε το κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ, το οποίο αποτελεί την έδρα του Παναθηναϊκού, όπως και ο περιβάλλον χώρος του, με την Cosmote Telekom να είναι χορηγός της ονοματοδοσίας έως το 2030.

Το deal ανάμεσα στην COSMOTE TELEKOM και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός πήρε κι επίσημη μορφή με την εταιρεία να “βαπτίζει” το ΟΑΚΑ έως και το 2030. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το “τριφύλλι” θα λαμβάνει περίπου 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίω. Συνολικά, το κέρδος των “πρασίνων” θα περάσει τα 10 εκατομμύρια μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η σχετική ενημέρωση για τη νέα ονομασία της έδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τη… νέα εποχή που μπαίνει το ΟΑΚΑ “… ο εμβληματικός αυτός χώρος εξελίσσεται σε ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα αθλητισμού και ψυχαγωγίας στην Ελλάδα. Το TELEKOM CENTER Athens περιλαμβάνει το πλήρως ανακαινισμένο κλειστό γήπεδο μπάσκετ, τις συνδεδεμένες με αυτό προπονητικές εγκαταστάσεις, βοηθητικά κτίρια και όλον τον περιβάλλοντα χώρο, συμπεριλαμβανομένου του Parking Ρ5 όπου πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Το TELEKOM CENTER Athens πρόκειται να αποτελέσει έναν πολυδιάστατο χώρο ψυχαγωγίας για όλους, γονείς, οικογένειες, μαθητές και επισκέπτες κάθε ηλικίας, που θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και θα φιλοξενεί μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις, συναυλίες και φεστιβάλ, συνέδρια, κορυφαία πολιτιστικά γεγονότα, χώρους αναψυχής και εστίασης.

Με αφορμή τη χορηγία ονοματοδοσίας του συγκεκριμένου πολυχώρου στο ΟΑΚΑ, ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment του Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε: «Η επένδυση στο TELEKOM CENTER Athens αντικατοπτρίζει τη στρατηγική μας δέσμευση να βρισκόμαστε εκεί όπου χτυπά η καρδιά της κοινωνίας: στον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία. Πιστεύουμε βαθιά ότι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός έχουν τη δύναμη να ενώνουν τους ανθρώπους, να γεφυρώνουν διαφορές και να δημιουργούν κοινές εμπειρίες. Πιστοί στην υπόσχεσή μας προς τους πελάτες μας να συνδέουμε τον κόσμο τους, χτίζουμε το μέλλον της εμπειρίας, πέρα από τις τηλεπικοινωνίες.»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η πενταετής συνεργασία με την COSMOTE TELEKOM για τη μετονομασία του Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ σε TELEKOM CENTER Athens, εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα του κ. Δ.Γιαννακόπουλου, της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΚΤΩΡ και της White Veil, όπως ήδη υλοποιείται, για τη συνολική αναβάθμιση του συγκροτήματος, με στόχο τη μετατροπή του σε έναν υπερσύγχρονο κόμβο αθλητισμού, ψυχαγωγίας και ψηφιακών εμπειριών. Η συνεργασία αυτή δηλώνει με τον πιο ηχηρό τρόπο για μια ακόμη φορά, τη δέσμευσή μας για στρατηγικές συνέργειες παγκόσμιου βεληνεκούς, οι οποίες θα υποστηρίξουν και θα συμβάλλουν ενεργά στην αναβάθμιση και τη συνολική εξέλιξη του αθλητισμού στη χώρα μας», αναφέρει η εταιρεία White Veil.

Η TELEKOM, η κορυφαία μάρκα τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μία από τις κορυφαίες στον κόσμο ανεξαρτήτως κλάδου, στηρίζει έμπρακτα μεγάλα venues και πολυλειτουργικούς χώρους, όπως το T-Mobile Arena στο Λας Βέγκας, το T-Mobile Center στο Κάνσας, αλλά και το Telekom Dome στην Βόννη. Η συμφωνία ονοματοδοσίας για το TELEKOM CENTER Athens το εντάσσει στη λίστα των μεγάλων venues σε όλον τον κόσμο που φέρουν το σήμα του brand «Τ»”.