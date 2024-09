Παναθηναϊκός: «Το 6ο Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ήταν ένα εμβληματικό γεγονός που ξεπέρασε τα σύνορα»

Ο Παναθηναϊκός διοργάνωσε φέτος στο Καλλιμάρμαρο το 6ο Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, με το γεγονός να γίνεται είδηση σε όλο τον κόσμο, εξαιτίας της μοναδικότητάς του.

Πάνω από 40.000 φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο για δύο αγώνες μπάσκετ στο ιστορικό γήπεδο των Ολυμπιακών Αγώνων και η “πράσινη” ΚΑΕ έκανε λόγο για ένα τουρνουά που ξεπέρασε τα σύνορα και ενίσχυσε την κληρονομιά του Παύλου Γιαννακόπουλου.

Οι “πράσινοι” δημοσίευσαν και ένα σχετικό video, στο οποίο έγραψαν: “Το 6ο Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος γίνεται παγκόσμια γλώσσα μέσω των ΜΜΕ που αναπαρήγαγαν το υλικό μας, ενώνοντας τις αθλητικές κοινότητες. Ένα εμβληματικό γεγονός που ξεπέρασε τα σύνορα, αφήνοντας ανεξίτηλο στίγμα τόσο στον αθλητισμό όσο και στον πολιτισμό, ενώ έκανε την κληρονομιά και την απήχηση του Παύλου Γιαννακόπουλου να ομολογηθεί σε όλο τον κόσμο”.

The 6th Pavlos Giannakopoulos Tournament becomes a universal language through the media that reproduced our material, uniting the sports communities.



