Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Με την αύρα του… Πιτίνο! Ξέσπασαν στο τέλος οι “πράσινοι” – videos

Συνεχίζει να προβληματίζει με την “αστάθειά” του, αλλά πήρε μία ακόμη νίκη και ανέβηκε στο 4-3 στην κατάταξη, ο Παναθηναϊκός μετά το 91-80 επί της Βαλένθια στην έβδομη αγωνιστική της Euroleague.

Δείτε εδώ το LIVE του αγώνα

Οι “πράσινοι” δέχθηκαν 29 πόντους στην τρίτη περίοδο και έκαναν… τα εύκολα δύσκολα, αλλά “πυροβολώντας” στο τελευταίο δεκάλεπτο από την περιφέρεια, κατάφεραν να επικρατήσουν των Ισπανών. Τόμας, Τζόνσον και Καλάθης οι κορυφαίοι για το Τριφύλλι, πρόβλημα ο Λόιντ από τις “νυχτερίδες” για την άμυνά του.

Αποθέωση στο ημίχρονο για τον Ρικ Πιτίνο, που βρέθηκε στο ΟΑΚΑ και βραβεύτηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, λίγες μόνο ώρες μετά την ανακοίνωσή του ως νέος τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά το ματς και προηγήθηκε 9-2 με πρωταγωνιστή τον Τόμας, όμως οι Ισπανοί αντέδρασαν και ισοφάρισαν τον αγώνα, πριν δώσει μια ώθηση στους “πράσινους” ο Φρεντέτ για το 26-18 του πρώτου δεκαλέπτου.

.@mrjloyd from out of nowhere to swat it away#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/f9fd3ZCneo — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 8, 2019

Στη δεύτερη περίοδο, οι “πράσινοι” αντιμετώπισαν προβλήματα στην επίθεση, με ελάχιστες πάσες από τους παίκτες του και τον Τόμας να είναι ο μόνος διψήφιος στο σκοράρισμα. Η είσοδος του Παπαγιάννη δεν βοήθησε την ομάδα, αλλά η επανεμφάνιση του Παππά ήταν αρκετή για να “κλείσει” με +10 το ημίχρονο στο 45-35.

That pass ☄️ As soon as @ReseRice4 played it, he was already celebrating #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/AdTPfjbq2m — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 8, 2019

Μετά τα αποδυτήρια όμως, η ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη εμφανίστηκε… νωθρή και το “πλήρωσε”. Οι “νυχτερίδες” ξεκίνησαν το δεύτερο ημίχρονο με 4/4 τρίποντα και όχι μόνο μείωσαν τη διαφορά, αλλά πέρασαν και μπροστά στο σκορ με 62-61 (1,52” για το 30′).

Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε όμως στη συνέχεια με τη βοήθεια του κόσμου του και ολοκλήρωσαν το δεκάλεπτο με 68-64. Ακολούθησε ένας “καταιγισμός” τριπόντων με Τόμας, Τζόνσον και Ράις, για να καταφέρουν έτσι οι “πράσινοι” να… καθαρίσουν το ματς χωρίς καν να “αγχωθούν” στο τέλος. Με τον Καλάθη να θέλει μάλιστα μόνο μία ασίστ για νέο triple double, τα τελευταία λεπτά κύλησαν με τα βλέμματα στον αρχηγό του Τριφυλλιού, αλλά τα συνεχή φάουλ των Ισπανών δεν του επέτρεψαν να κάνει το νέο ρεκόρ.

Το τελικό 81-70 χάρισε όμως την 4η νίκη του Τριφυλλιού στη σεζόν, φθάνοντας το ρεκόρ του στη Euroleague στο 4-3 και επιτρέποντας την… αναρρίχησή του στην κατάταξη.

Τα δεκάλεπτα: 26-18, 45-35, 68-64, 91-80.

Τα στατιστικά των παικτών

Παναθηναϊκός (Πεδουλάκης): Τόμας 19 (6/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Ράις 14 (1), Παπαγιάννης 4, Παπαπέτρου 8 (1), Παππάς 6 (2), Βουγιούκας 2, Τζόνσον 11 (3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Φρεντέτ 12 (1), Καλάθης 13 (6/12 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/3 βολές, 12 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 λάθη), Γουάιλι 2, Μήτογλου, Μπεντίλ.

Βαλένθια (Πονσαρνάου): Κολόμ 20 (2/7 τρίποντα), Μαρίνκοβιτς 3 (1), Λόιντ 27 (5/7 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 8/9 βολές, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Εντούρ (0/4 σουτ), Λαμπεϊρί 8, Τόμπεϊ, Μότουμ 3, Ντούμπλιεβιτς 11 (1), Βίβες 7 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Σαν Εμετέριο 5 (1), Σάστρε, Ντόορνεκαμπ 6 (2).