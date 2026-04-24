Μονακό – Μπαρτσελόνα 79-70: Στην 8η θέση οι Μονεγάσκοι, θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό στα πλέι οφ της Euroleague

Στην τελευταία “μάχη” των play in της Euroleague, η Μονακό επικράτησε με 79-70 της Μπαρτσελόνα και εξασφάλισε την 8η θέση της κατάταξης και το τελευταίο “εισιτήριο” για τα πλέι οφ, όπου και θα αντιμετωπίσει τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Με κορυφαίους τους Τάις, Τζέιμς και Μπλόσομγκεϊμ, η Μονακό βρέθηκε να προηγείται ακόμη και με 17 πόντους διαφορά κόντρα στην Μπαρτσελόνα και κράτησε το προβάδισμά της ακόμη και μετά την αντεπίθεση των Καταλανών στο δεύτερο ημίχρονο του “τελικού” για την 8η θέση της Euroleague.

Κλάιμπερν και Σενγκέλια “πάλεψαν” για την ανατροπή του σκορ και έφεραν την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ακόμη και στο -5 από τους Μονεγάσκους των 8 παικτών, αλλά κάποια λάθη και η αστοχία τους από το τρίποντο (7/27), οδήγησε στην ήττα και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 49-35, 58-53, 79-70

Τα στατιστικά των παικτών

Μονακό (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 14 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μπλόσομγκεϊμ 11 (1/2 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τάις 16 (6 ριμπάουντ), Ντιάλο 9 (1/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Χέιζ, Τάρπι 7 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο), Μπεγκραρίν 3 (1/4 τρίποντα), Στράζελ 6 (4 ασίστ, 2 λάθη), Τζέιμς 13 (2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 1 κλέψιμο, 4 λάθη)

Μπαρτσελόνα (Πασκουάλ): Πάντερ 5 (1/6 τρίποντα), Μάρκος 5 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Κέιλ, Νόρις(3 ριμπάουντ), Βέσελι 12 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπριθουέλα 10 (2/6 τρίποντα, 2 κλεψίματα), Σατοράνσκι, Ερνανγκόμεθ 2 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Φαλ 4, Κλάιμπερν 16 (2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη), Σενγκέλια 14 (1/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πάρα 2