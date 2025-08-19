ΠΑΟΚ: Δύσκολα θα προλάβει ο Τάισον το πρώτο ματς με την Ριέκα

Αντίστροφα μετράει ο ΠΑΟΚ για τον πρώτο του αγώνα με την Ριέκα, στα playoffs του Europa League (21.08.2025, 21:45).

Για μία ακόμα ημέρα, η τακτική βρέθηκε στο επίκεντρο της προπόνησης του ΠΑΟΚ, ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με τη Ριέκα, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να δείχνει στους παίκτες του τι θέλει να δει από αυτούς στην Κροατία. Στο τελευταίο μέρος της προπόνησης διεξήχθη και οικογενειακό δίτερμα.

Ο Τάισον, ο οποίος ήταν γραμμένος στο απουσιολόγιο μέχρι χθες, καθώς ακολουθούσε θεραπεία, ακολούθησε σήμερα ατομικό πρόγραμμα, όμως πολύ δύσκολα θα προλάβει την πρώτη αναμέτρηση με τη Ριέκα.

Την Τέταρτη (20.08.2025) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 09:30 στη Νέα Μεσημβρία. Στις 13:00 στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου της Τούμπας θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου του Ράζβαν Λουτσέσκου και του Σουαλιό Μεϊτέ, που θα εκπροσωπήσει τους ποδοσφαιριστές.

Το απόγευμα, ο ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Ριέκα.