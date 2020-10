ΠΑΟΚ: Το φοβερό video για το “αντίο” του “τρελού” Μάτος

Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε κι επίσημα τον Λέο Μάτος, με ένα εξαιρετικό video, το οποίο και παρουσιάζει στιγμές του Βραζιλιάνου δεξιού οπισθοφύλακα της ομάδας, εντός κι εκτός γηπέδου.

Ο Μάτος συμπλήρωσε 168 συμμετοχές με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και σκόραρε 26 φορές, αποτελώντας ακρογωνιαίο λίθο στην ιστορική κατάκτηση του νταμπλ από την ομάδα του Λουτσέσκου.

Ο έμπειρος μπακ αποφάσισε όμως να επιστρέψει πια στην πατρίδα του για να κλείσει την καριέρα του κι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, είπε το δικό της “αντίο” στον… τρελό Μάτος, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχετικό video.

It was a pleasure #ElLoco. It’s time for you to get back to 🇧🇷 and be close to your family. We wish you all the best to @VascodaGama #PAOK4ever pic.twitter.com/5OvbX94Zu8