Παραδοχή Ντόνσιτς: «Πρέπει να δουλέψω τα σουτ μου»

Ο Λούκα Ντόνσιτς τα “έσπασε” κόντρα στους Σάρλοτ Χόρνετς και τελείωσε το παιχνίδι με 0/5 τρίποντα, γεγονός που έφερε και μία παραδοχή από μέρους του για τα σουτ του.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Ντάλας Μάβερικς γράφει ήδη ιστορία στο NBA, αλλά το ποσοστό του στα τρίποντα είναι κάτω του μετρίου για το επίπεδό του (ήτοι 31,7%), με τον ίδιο να τονίζει ότι είναι κάτι που πρέπει να δουλέψει το επόμενο διάστημα, για να συνεχίζει να βελτιώνεται.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ντόνσιτς τόνισε τα εξής: «Πρέπει να παίξω καλύτερα. Είμαι 21 ετών, στην τρίτη σεζόν μου στο NBA. Μπορώ να βελτιωθώ τόσο πολύ, οπότε πρέπει να δουλέψω κι άλλο αυτά τα σουτ κάθε μέρα. Εάν δουλέψεις καθημερινά πάνω σε αυτό θα αρχίσουν να μπαίνουν. Έτσι το βλέπω εγώ».

Luka Doncic: “I’ve got to do way better. I’m 21 in my third season. I can improve so much. I can still improve so much, so I’ve got to work on those shots every day. If you work on it, they’re going to fall in. That’s my point of view.”