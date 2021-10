Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών άφησε ο Γουόλτερ Σμιθ. Ο άλλοτε τεχνικός των Ρέιντζερς έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος τους Σκωτσέζους.

Ο Γουόλτερ Σμιθ είχε υποβληθεί σε σοβαρή επέμβαση τον προηγούμενο Μάρτιο λόγω προβλήματος υγείας και έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή.

Ο εκλιπών είχε γράψει ιστορία στον πάγκο των Ρέιντζερς, μετρώντας δέκα πρωταθλήματα πέντε Κύπελλα και επτά League Cup με τον σύλλογο της Γλασκόβης, ενώ τον είχε οδηγήσει και στον τελικό του Κυπέλλου UEFA το 2008.

Ο Γουόλτερ Σμιθ είχε εργαστεί ακόμα στον πάγκο της Έβερτον (1998-2002) αλλά και στην εθνική Σκωτίας (2004-2007), ενώ ως ποδοσφαιριστής είχε αγωνιστεί σε Νταντί Γιουνάιτεντ και Νταμπάρτον.

Walter Smith, who managed Scotland, Rangers and Everton, has died at the age of 73.