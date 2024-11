Πέθανε ο θρύλος των Σικάγο Μπουλς Μπομπ Λαβ

Στο πένθος βυθίστηκε το NBA και ειδικότερα οι Σικάγο Μπουλς, μετά την είδηση του θανάτου του θρύλου της ομάδας, Μπομπ Λαβ.

Ο Μπομπ Λαβ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών, χάνοντας την άνιση μάχη που έδινε με τον καρκίνο στο πάγκρεας. Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία των Μπουλς.

Ο εκλιπών φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα των Μπουλς το 1967 και έμεινε στην ομάδα για 9 χρόνια, μετρώντας 21,3 πόντους και 6,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Με τη φανέλα των «ταύρων» αναδείχθηκε τρεις φορές All Star, δύο φορές μέλος της καλύτερης πεντάδας και τρεις φορές μέλος της καλύτερης αμυντικής πεντάδας.

Δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει κάποιο πρωτάθλημα με τους Μπουλς, τους οποίους, όμως, οδήγησε δύο φορές σε τελικό της ανατολικής περιφέρειας (1974 και 1975).

Ο Μπομπ Λαβ αγωνίστηκε για 11 χρόνια στο NBA και σε 789 παιχνίδια είχε μέσο όρο 17,6 πόντους και 5,9 ριμπάουντ, πετυχαίνοντας 12.263 πόντους με τη φανέλα των Μπουλς, την τρίτη καλύτερη επίδοση μετά τους Μάικλ Τζόρνταν και Σκότι Πίπεν.

We mourn the passing of Bob Love, who passed away today in Chicago at the age of 81 after a long battle with cancer. pic.twitter.com/3EBUO9UTmp