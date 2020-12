Πέθανε ο θρύλος του σκωτσέζικου ποδοσφαίρου Τόμι Ντόχερτι

Πέθανε παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2021 και σε ηλικία 92 ετών, μια από τις πιο ιστορικές φιγούρες του σκωτσέζικου ποδοσφαίρου, ο Τόμι Ντόχερτι.

Μετά από μακροχρόνια ασθένεια, ο Ντόχερτι “έσβησε” λίγες ώρες πριν βγει το 2020, “βυθίζοντας” στο πένθος ολόκληρη τη Βρετανία, αφού είχε τεράστια καριέρα και στην Αγγλία.

Ο Σκωτσέζος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής, είχε πάνω από 300 συμμετοχές με τη φανέλα της Πρέστον και της Άρσεναλ, ενώ ήταν διεθνής και με την Εθνική Ομάδα της Σκωτίας. Ακόμη πιο σπουδαία ήταν όμως η καριέρα του στους πάγκους, καθώς εργάστηκε σε 12 ομάδες από τη δεκαετία του ’60 και μετά, εκ των οποίων ξεχωρίζει η παρουσία του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22 Δεκεμβρίου 1972 – 4 Ιουλίου 1977) και την Τσέλσι (1 Οκτωβρίου 1961 – 6 Οκτωβρίου 1967), με τις οποίες κατέκτησε και τίτλους (Κύπελλο Αγγλίας με τη Γιουνάιτεντ και Λιγκ Καπ με τους Λονδρέζους)

We are deeply saddened by the passing of Tommy Docherty, who led us to FA Cup victory in 1977 with a thrilling, attacking team in the best traditions of Manchester United.



Everyone at the club sends sincere condolences to Tommy’s loved ones. pic.twitter.com/KLRsRJwIIv