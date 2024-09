Πέθανε ο Τότο Σκιλάτσι, σε ηλικία 59 ετών – Κορυφαίος σκόρερ στο Μουντιάλ του 1990

Ένας θρύλος του ποδοσφαίρου της Ιταλίας, ο Τότο Σκιλάτσι, δεν είναι πια εδώ! Μετά από “μάχη” ετών με τον καρκίνο, ο παλαίμαχος Ιταλός ποδοσφαιριστής, πέθανε σε ηλικία 59 ετών.

Ο Τότο Σκιλάτσι είχε υπάρξει ποδοσφαιριστής των Μεσίνα, Γιουβέντους και Ίντερ, αλλά έγραψε ιστορία με τη φανέλα της εθνικής Ιταλίας, όταν και σκόραρε 6 γκολ στο Μουντιάλ 1990, οδηγώντας την “σκουάντρα ατζούρα” ως πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, μέχρι την τρίτη θέση του κόσμου.

Την τελευταία διετία “πάλευε” με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, αλλά νικήθηκε τελικά στα 59 του χρόνια και βύθισε στο πένθος το ιταλικό ποδόσφαιρο. “Αντίο Τότο, ήρωα των μαγικών νυχτών”, έγραψε ο επίσημος λογαριασμός της εθνικής Ιταλίας στα social media, αποχαιρετώντας τον θρύλο της ομάδας.

So sad to hear about the passing of Toto Schillaci.



The man who grabbed his chance with two hands at Italia ‘90, along with the Golden Boot.



RIP ❤️pic.twitter.com/p7Jz0KNuBc