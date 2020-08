Το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι της Τότεναμ θα ξεκινήσει από πολύ νωρίς, με τους Άγγλους να είναι πιθανό να συναντήσουν τον ΟΦΗ.

Η Άρσεναλ κατέκτησε το Κύπελλο Αγγλίας, νικώντας την Τσέλσι με 2-1 στον τελικό κι άλλαξε τα αγγλικά εισιτήρια για τα ευρωπαϊκά Κύπελλα της νέας σεζόν.

Η Τότεναμ έπεσε στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, με την ομάδα του Μουρίνιο να είναι, φυσικά, στο γκρουπ των ισχυρών. Αυτό σημαίνει πως θα αποτελεί μία από τις πιθανές αντιπάλου του ΟΦΗ στην συγκεκριμένη φάση.



Τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της νέας σεζόν θα αποτελούνται από μονά παιχνίδια.

A selection of teams Spurs could draw in the Europa League 2QR. #COYS



Kesla FK

Torshavn

Neftchi Baku

Kaysar Kyzylorda

Ordabasy Shymkent

Sutjeska Niksic

FK Riteriai

FH Hafnarfjardar

Santa Coloma

Shakhtior Saligorsk

Kalju Nomme

Backa Topola

Vojvodina Novi Sad

OFI Heraklion