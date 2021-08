Ο Λεμπρόν Τζέιμς έδωσε το “παρών” σε παιχνίδι των Λος Άντζελες Λέικερς για το Summer League του NBA και κατάφερε να κάνει έναν πιτσιρικά απόλυτα χαρούμενο.

Ο “Βασιλιάς” πόζαρε στην προσπάθεια του νεαρού οπαδού να βγάλουν μία selfie φωτογραφία, γεγονός που τον έκανε να… τρελαθεί από τη χαρά του και να χοροπηδάει στις κερκίδες.

Το γεγονός κατεγράφη και στην κάμερα, με το σχετικό video να γίνεται viral. Ο Λεμπρόν Τζέιμς δε, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Λας Βέγκας, παρακολουθώντας το παιχνίδι μαζί με τον συμπαίκτη του πλέον, Ράσελ Γουέστμπρουκ.

.@KingJames out here making memories that will last a lifetime.



This is what it’s all about. pic.twitter.com/MOBYCdGPbV