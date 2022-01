Συγκινητική χειρονομία από το χώρο του ποδοσφαίρου -και όχι μόνο- για να πραγματοποιηθεί το… Disney όνειρο ενός 7χρονου κοριτσιού, που πάσχει από λευχαιμία.

Ο 25χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής της Λέστερ, Τζέιμς Μάντισον (ΦΩΤΟ), έκανε μια δωρεά 2.500 λιρών για να βοηθήσει τη μικρή Βάιολετ να πραγματοποιήσει το ταξίδι στην Disney World της Φλόριντα.

Πρόκειται για μια επτάχρονη που πάσχει από οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία και προσπαθεί να πετύχει τον στόχο των 20.000 λιρών, προκειμένου να πραγματοποιήσει το όνειρο της.

Η μικρή Βάιολετ δίνει τη συγκεκριμένη μάχη με τη λευχαιμία από τον περασμένο Απρίλιο και θα υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία μέχρι το 2023.

Όπως γίνεται γνωστό, τα χρήματα που θα περισσέψουν (μόλις συμπληρωθεί το ποσό που είναι απαραίτητο) θα διατεθούν στο Νοσοκομείο Παίδων του Μπέρμιγχαμ.

Η δωρεά του Μάντισον είναι μία από τις εκατοντάδες που βοήθησαν τη Βάιολετ να “συντρίψει” τον στόχο της. Πολλοί άλλοι αθλητές έδωσαν τη… βοήθεια τους στον σκοπό. Ο Άγγλος διεθνής αμυντικός της Άστον Βίλα, Τάιρον Μινγκς (2.000 λίρες) και ο πρώην αρχηγός της εθνικής Αγγλίας, Άλαν Σίρερ έχουν επίσης κάνει δωρεές…

Σε ανάλογη κίνηση προχώρησαν οι Ρόμπερτ Σνόγκρας, Ντάρα Ο’Σι και Τζόρνταν Χούγκιλ της Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον.

She is off to Disney World after Premier League star James Maddison’s donation @Madders10https://t.co/iPepZZwlsM