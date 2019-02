Κατάφερε να γίνει σύνθημα στα χείλη των φίλων της Τσέλσι αλλά.. για κακό λόγο. Η Τσέλσι ηττήθηκε με 2-0 μέσα στο “Στάμφορντ Μπριτζ” με 2-0 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Κυπέλλου Αγγλίας.

Ο Πογκμπά «χόρεψε» την Τσέλσι! Η Γιουνάιτεντ στα προημιτελικά του Κυπέλλου – video

Οι οπαδοί των “μπλε” είδαν την ομάδα τους να γνωρίζει δεύτερη βαριά ήττα μέσα σε λίγες ημέρες (είχε ηττηθεί με 6-0 μέσα στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι, για την Premier League). Βλέποντας την ομάδα τους να βρίσκεται εκτός FA Cup (σ.σ το είχε κατακτήσει την περασμένη σεζόν) και να δίνει μάχη με την Άρσεναλ για είσοδο στην πεντάδα του πρωταθλήματος που.. οδηγεί στην Ευρώπη, “ξέσπασαν” κατά του Μαουρίτσιο Σάρι.

Το… καλαμπούρι του Σόλσκιερ στον Σίρερ! Του θύμισε τον τελικό του ’99 – video

Μέσα στην στενοχώρια τους, οι φίλοι της Τσέλσι είχαν.. έμπνευση και έφτιαξαν το σύνθημα «F##3 Sarriball», αποδοκιμάζοντας έτσι τον τεχνικό της ομάδας τους και τον τρόπο παιχνιδιού που έχει κάνει τους Λονδρέζους να παίζουν.

F*ck Sarriball is the cry from Chelsea fans 😳

Is it time for Sarri to go, Chelsea fans? 🤔#CFC 🔵pic.twitter.com/qrGO1F31za

— Pictium (@pictium) February 18, 2019