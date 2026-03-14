Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποδοσφαιρικός αγώνας στο Ιράκ διακόπηκε λόγω πυραυλικής επίθεσης του Ιράν

Το παιχνίδι δεν ολοκληρώθηκε ποτέ
Εικόνα κατά τη διακοπή του ποδοσφαιρικού αγώνα στο Ιράκ

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστο και τον αθλητισμό, μετά τα περιστατικά με την Εθνική γυναικών του Ιράν, ήρθε και μία διακοπή αγώνα στο Ιράκ εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης.

Οι υπεύθυνοι του αγώνα στο Ιράκ αποφάσισαν την οριστική διακοπή του ποδοσφαιρικού αγώνα ανάμεσα στην Ερμπίλ και την Αλ Μινάα, αφού είδαν τους από το Ιράν στον ουρανό και δεν ήθελαν να ρισκάρουν την ασφάλεια των παικτών.

Η πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες έγινε από το Ιράν σε αμερικανική βάση στην περιοχή κοντά στο γήπεδο που διεξαγόταν ο αγώνας.

 

Η επίθεση έγινε στην πόλη Ερμπίλ του Ιράκ, η οποία είναι στο βόρειο μέρος της χώρας και συχνά γίνεται στόχος επιθέσεων εξαιτίας της αμερικανικής βάσης που υπάρχει.

