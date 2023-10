Ποδοσφαιριστής στο παιχνίδι της Ολλανδίας με την Γαλλία «πιάστηκε» να γελά κατά την διάρκεια τους ενός λεπτού σιγή πριν την σέντρα στην αναμέτρηση για τα θύματα από τον πόλεμο στο Ισραήλ.

Συγκεκριμένα ο Ζαν-Κλερ Τοντιμπό που βρισκόταν στον πάγκο της Γαλλίας, για αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής λόγο γελούσε κατά την διάρκεια του ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του πολέμου στο Ισραήλ, μια εικόνα η οποία έχει γίνει Viral.

Ο αμυντικός της Νις φαίνεται να έχει ένα νευρικό γέλιο, το οποίο αμέσως εντοπίστηκε και καταγράφηκε από τον τηλεοπτικό φακό, με τον 23χρονο αμυντικό να έχει μπει στο στόχαστρο αναφορικά με την ανώριμη συμπεριφορά του.

French football player Jean-Clair Todibo laughs during the minute of silence for the teacher whose throat was slit in Arras.pic.twitter.com/ZvOnhJIst7