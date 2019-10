Προπόνηση των Μπακς με 12.616 θεατές! Τους «αποζημίωσε» με 29 πόντους ο Αντετοκούνμπο – video

Το απόγευμα της Κυριακής πρόσφερε στους φιλάθλους των Μιλγουόκι Μπακς την πρώτη… ματιά στην εφετινή ομάδα, καθώς οι Μπακς πραγματοποίησαν ανοιχτή για τον κόσμο προπόνηση στο «Fiserv Forum». Οι παίκτες προπονήθηκαν μπροστά σε 12.616 (!) άτομα, ενώ το παιχνίδι μεταδιδόταν απ΄ ευθείας μέσω διαδικτύου.

Στο τέλος του διπλού, η ομάδα με τα μαύρα, με επικεφαλής τους Κρις Μίντλετον και Ερικ Μπλέντσοου, επικράτησε με 97-95 της ομάδας με τα λευκά στην οποία επικεφαλής ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

«Είναι καλό για τους οπαδούς μας να βλέπουν τους παίκτες μας να παίζουν», δήλωσε ο προπονητής της ομάδας Μάικ Μπούντενχολζερ. «Βλέπουν σιγά σιγά πράγματα από το καμπ της προετοιμασίας να μεταφέρονται στο γήπεδο».

The best from The Greek Freak as he led all scorers with 29 points in today's scrimmage!!#FearTheDeer pic.twitter.com/jN8RijyZF1

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 7, 2019