«Ψυχάρα» ο Τσιτσιπάς με ανατροπή στα ημιτελικά στο Open του Ρότερνταμ και στο Νο.5 του κόσμου

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ (4-6, 6-3, 7-5) του Κάρεν Κατσάνοφ και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του ΑΤP 500 στο Ρότερνταμ, «σκαρφαλώνοντας» παράλληλα στην 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, πάνω από τον Ρότζερ Φέντερερ.

Μία ακόμα ανατροπή πέτυχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος γύρισε… τούμπα την αναμέτρηση με τον Κάρεν Κατσάνοφ φτάνοντας στη νίκη με 2-1 και στην πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά ABN World Tennis Tournament στο Ρότερνταμ μετά από 2 και 40 λεπτά. Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε πολύ δυνατά το ματς, αφού έκανε μπρέικ και έφτασε στο 2-0 εύκολα, αλλά ένα παρατεταμένο «μπλακ-άουτ» στην απόδοσή του, επέτρεψε στον Ρώσο να φτάσει στο 4-2 και κατ’ επέκταση στην κατάκτηση του σετ με 6-4.

Karen in control 👌



Khachanov is 6-4 up on Tsitsipas in Rotterdam!#abnamrowtt pic.twitter.com/ppDw7F6iew