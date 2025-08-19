Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα 1-0: Ο Κιλιάν Εμπαπέ έδωσε τη νίκη στους «μερένγκες», στην πρεμιέρα της La Liga

Έστω κι αν δυσκολεύτηκε, η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε με το… δεξί στη φετινή La Liga, επικρατώντας μέσα στο “Σαντιάγκο Μπερναμπέου” της Οσασούνα με 1-0, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να της δίνει το “τρίποντο”.
Ο Κιλιάν Εμπαπέ έκανε από την πρεμιέρα σεφτέ στα γκολ. Ο Γάλλος επιθετικός ήταν αυτός που στο 51′ κέρδισε πέναλτι -σε ανατροπή του- ανέλαβε την εκτέλεση και διαμόρφωσε το τελικό 1-0 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης.
Στα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης, το ντεμπούτο του νεαρού Αργεντινού σταρ Φράνκο Μασταντουόνο στη La Liga, με τους “μερένγκες”. Ο 18χρονος μπήκε ως αλλαγή στο 68΄ στη θέση του Μπραχίμ Ντίας.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής:
Χιρόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3
(57′ Ρόκα – 18′ Ντε Φρούτος, 20′ Γκαρθία, 45′ πέν. Παλαθόν)
Bιγιαρεάλ-Οβιέδο 2-0
(29΄ Εγιόνγκ, 36΄ Γκεγί)
Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα 0-3
(7′ Ραφίνια, 23′ Τόρες, 90’+4′ Γιαμάλ)
Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεdάδ 1-1
(57′ Λόπεθ – 60′ Κούμπο)
Αλαβές-Λεβάντε 2-1
(36′ Μαρτίνεθ, 90+2′ Τενάλια – 68′ Τόλιαν)
Θέλτα-Χετάφε 0-2
(47′ Λίσο, 72′ Ούτσε)
Αθλετικ Μπιλμπάο-Σεβίλη 3-2
(36’πέν. Νίκο, 43′ Σάναντι, 81′ Ναβάρο – 60′ Λουκεμπάκιο, 72′ Αγκουμέ)
Εσπανιόλ-Ατλ. Μαδρίτης 2-1
(73′ Ρούμπιο, 84′ Μιλά – 37′ Άλβαρες)
Έλτσε-Μπέτις 1-1
(81΄ Χερμάν – 21΄ Ρουϊμπαλ)
Ρεάλ Μαδρίτης-Οσασούνα 1-0
(51΄πεν. Εμπαπέ)