Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα 1-0: Ο Κιλιάν Εμπαπέ έδωσε τη νίκη στους «μερένγκες», στην πρεμιέρα της La Liga

Η Οσασούνα έπαιξε αμυντικά στο "Μπερναμπέου", αλλά ο Γάλλος επιθετικός είχε τη λύση για την "Βασίλισσα"
Με γκολ μπήκε ο Κιλιάν Εμπαπέ στο νέο πρωτάθλημα Ισπανίας (ΦΩΤΟ REUTERS/Violeta Santos Moura)

Έστω κι αν δυσκολεύτηκε, η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε με το… δεξί στη φετινή La Liga, επικρατώντας μέσα στο “Σαντιάγκο Μπερναμπέου” της Οσασούνα με 1-0, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να της δίνει το “τρίποντο”.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έκανε από την πρεμιέρα σεφτέ στα γκολ. Ο Γάλλος επιθετικός ήταν αυτός που στο 51′ κέρδισε πέναλτι -σε ανατροπή του- ανέλαβε την εκτέλεση και διαμόρφωσε το τελικό 1-0 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Στα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης, το ντεμπούτο του νεαρού Αργεντινού σταρ Φράνκο Μασταντουόνο στη La Liga, με τους “μερένγκες”. Ο 18χρονος μπήκε ως αλλαγή στο 68΄ στη θέση του Μπραχίμ Ντίας.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής:

Χιρόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3

(57′ Ρόκα – 18′ Ντε Φρούτος, 20′ Γκαρθία, 45′ πέν. Παλαθόν)

Bιγιαρεάλ-Οβιέδο 2-0

(29΄ Εγιόνγκ, 36΄ Γκεγί)

Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα 0-3

(7′ Ραφίνια, 23′ Τόρες, 90’+4′ Γιαμάλ)

Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεdάδ 1-1

(57′ Λόπεθ – 60′ Κούμπο)

Αλαβές-Λεβάντε 2-1

(36′ Μαρτίνεθ, 90+2′ Τενάλια – 68′ Τόλιαν)

Θέλτα-Χετάφε 0-2

(47′ Λίσο, 72′ Ούτσε)

Αθλετικ Μπιλμπάο-Σεβίλη 3-2

(36’πέν. Νίκο, 43′ Σάναντι, 81′ Ναβάρο – 60′ Λουκεμπάκιο, 72′ Αγκουμέ)

Εσπανιόλ-Ατλ. Μαδρίτης 2-1

(73′ Ρούμπιο, 84′ Μιλά – 37′ Άλβαρες)

Έλτσε-Μπέτις 1-1

(81΄ Χερμάν – 21΄ Ρουϊμπαλ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Οσασούνα 1-0

(51΄πεν. Εμπαπέ)

