Ρενάτο Σάντσες: Ο Πορτογάλος έκανε «λαμπερό» πάρτι γενεθλίων και ο Παναθηναϊκός περιμένει το οριστικό «ναι»

Ο Ρενάτο Σάντσες γιόρτασε τα 28α γενέθλιά του το βράδυ της Τρίτης (20.08.2025), διοργανώνοντας ένα “λαμπερό” πάρτι, την ώρα που ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται να είναι κοντά στην απόκτησή του.

Με την συνοδεία σαμπάνιας και μιας εντυπωσιακής τούρτας, ο Ρενάτο Σάντσες έσβησε τα κεράκια και δέχθηκε τις καθιερωμένες ευχές από τους φίλους που βρέθηκαν στη γιορτή του.

Ο 28χρονος Πορτογάλος μέσος μοιράστηκε στιγμές από το πάρτι του στο Instagram, τραβώντας χιλιάδες like και σχόλια αγάπης από συμπαίκτες και θαυμαστές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Ο Ρενάτο Σάντσες ανήκει στην Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία δεν τον έχει στα πλάνα της, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Μπενφίκα, με την οποία σε 21 ματς σκόραρε μια φορά.

Τώρα, όμως, το όνομά του ακούγεται “ζεστά” για τον Παναθηναϊκό, με το “τριφύλλι” να θέλει να κάνει το “μπαμ”, αποκτώντας τον με τη μορφή δανεισμού.

Το “τριφύλλι” με τους Παριζιάνους εμφανίζονται να τα έχουν βρει σε όλα για το δανεισμό του 28χρονου κι αναμένουν την απόφαση του ίδιου, ώστε να ολοκληρωθεί το deal.