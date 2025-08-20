Ρενάτο Σάντσες: Το οικονομικό και οι εξετάσεις του παίκτη, οι προϋποθέσεις που βάζει ο Παναθηναϊκός για να υπάρξει συμφωνία

Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στο “στόχαστρό” του τον Ρενάτο Σάντσες και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 28χρονου μέσου, χωρίς όμως να έχει συμφωνήσει ακόμα με τον ποδοσφαιριστή της Παρί Σεν Ζερμέν.

Σημερινό (20.08.2025) δημοσίευμα της “A Bola” κάνει αναφορά στην συγκεκριμένη υπόθεση και αναφέρεται τις λεπτομέρειες που έχουν απομείνει, ώστε να υπάρξει οριστική συμφωνία μεταξύ παναθηναϊκού και Ρενάτο Σάντσες.

Σύμφωνα με το πορτογαλικό Μέσο, ο 28χρονος ποδοσφαιριστής, προτιμά να αγωνιστεί στην Αθήνα παρά στην Τράμπζονσπορ και συμπληρώνει ότι η Παρί είναι διατεθειμένη να τον δώσει δανεικό.

Ωστόσο υπογραμμίζει αρχικά, για να επέλθει η συμφωνία μεταξύ Σάντσες και Παναθηναϊκού, θα πρέπει αρχικά να βρεθεί η χρυσή τομή στο οικονομικό σκέλος του δανεισμού, το ποσό που θα πρέπει να καλύψουν οι “πράσινοι” και αν θα εφαρμοστεί κάποια φόρμουλα πληρωμής ανά συμμετοχή.

Ως δεύτερη “εκκρεμότητα” παρουσιάζεται το κομμάτι των ιατρικών εξετάσεων και το ιστορικό του ποδοσφαιριστή. Στην ουσία, ο Παναθηναϊκός φέρεται να θέλει να κάνει εξονυχιστικό έλεγχο στον παίκτη, για να διασφαλίσει τα συμφέροντά του.

“Επισήμως, ο Παναθηναϊκός ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει, όμως οι επόμενες μέρες θα φέρουν εξελίξεις” αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.