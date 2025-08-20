Ριέκα – ΠΑΟΚ: Χωρίς Πέλκα και Σορετίρε η αποστολή του «δικεφάλου του Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο παιχνίδι με τη Ριέκα στα πλέι οφ του Europa League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την αποστολή του αγώνα, με τους Δημήτρη Πέλκα και Σόλα Σορετίρε να βρίσκονται εκτός.

Ο Δημήτρης Πέλκας είχε ενοχλήσεις στη μέση στην τελευταία προπόνηση, ενώ ο Σόλα Σορετίρε δέχθηκε μία κλωτσιά και έμεινε επίσης εκτός, όπως και ο Τάισον που δεν έχει ξεπεράσει το δικό του πρόβλημα τραυματισμού. Αντίθετα, ο Ντεσπόντοφ επανήλθε στη διάθεση του Λουτσέσκου για το Ριέκα – ΠΑΟΚ, στο οποίο είναι πιθανό να κάνει ντεμπούτο και ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Η ενημέρωση από την ΠΑΟΚ

Έτοιμοι για Κροατία. Το αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ριέκα, με στόχο να κάνει βήμα πρόκρισης στη League Phase του UEFA Europa League 2025-26.

Η τελευταία προπόνηση της ομάδας περιελάμβανε δουλειά στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες πριν το μεγάλο παιχνίδι, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.Ο Δημήτρης Πέλκας ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση και δεν προπoνήθηκε, όπως κι ο Σόλα Σορετίρε που δέχθηκε μία κλωτσιά στην προπόνηση. Οι δύο παίκτες υποβλήθηκαν σε θεραπεία και μαζί με τον Τάισον , που δούλεψε ατομικά, δεν θα είναι διαθέσιμοι για τον επικείμενο αγώνα.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ριέκα αποτελείται από τους: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Τσοπούρογλου, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Α.Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Γιακουμάκης, Τσάλοφ, Μύθου.