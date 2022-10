Ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο αποτελεί παρελθόν για τη Ρίβερ Πλέιτ και στο τελευταίο του παιχνίδι στο Μονουμεντάλ, γνώρισε μυθική αποθέωση για την προσφορά του στην ομάδα.

Ο πρώην παίκτης της Ρίβερ Πλέιτ και άλλοτε διεθνής Αργεντινός ποδοσφαιριστής, ανέλαβε ως προπονητής τους “εκατομμυριούχους” το 2014 και μέσα σε 8 χρόνια τους οδήγησε σε ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο, δύο Κόπα Λιμπερταδόρες και τρία Κόπα Σουνταμερικάνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως εκ τούτου, το Μονουμεντάλ γέμισε με οπαδούς της Ρίβερ Πλέιτ που θέλησαν να πουν το δικό τους “αντίο” στον αγαπημένο τους προπονητή, με τον ίδιο τον Γκαγιάρδο να μην μπορεί να κρατήσει τα δάκρυά του, αγκαλιά και με τους αρχηγούς της ομάδας τους.

Οι εικόνες στο γήπεδο ήταν εντυπωσιακές, αλλά δεν έλλειψαν και τα παρελκόμενα, με ένα μέρος της κερκίδας να καταρρέει, χωρίς να υπάρχουν πάντως τραυματισμοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Marcelo Gallardo leaving El Monumental with the captains of River Plate: Enzo Perez, Franco Armani, and Javier Pinola. This video says it all. End of an era. ❤️🤍pic.twitter.com/qPAwJLEyql