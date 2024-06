Σέλτικς: Χαμός στη Βοστώνη στην παρέλαση των πρωταθλητών του NBA

Οι πρωταθλητές του NBA, Σέλτικς, έκαναν παρέλαση στους δρόμους της Βοστώνης, πανηγυρίζοντας με τον κόσμο την κατάκτηση του 18ου τροπαίου της ιστορίας τους.

Χαμός επικράτησε στους δρόμους της Βοστώνης, στην παρέλαση των πρωταθλητών του NBA, Σέλτικς. Πλήθος κόσμου πανηγύρισε την κατάκτηση του 18ου πρωταθλήματος.

Η ομάδα παρέλασε με πούλμαν στους δρόμους της Βοστώνης παρέα με το τρόπαιο, την ώρα που οι φίλοι των Κελτών αποθέωναν τους πρωταγωνιστές της επιτυχίας.



Oι Μπόστον Σέλτικς στέφθηκαν πρωταθλητές μετά από 16 χρόνια, καθώς επικράτησαν των Ντάλας Μάβερικς με 4-1 στους τελικούς.

The city of Boston showed out for their Celtics ☘️🏆



(Via @paytonpritch3/IG)



