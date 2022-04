Δεν αποκλείεται να υπάρξει και περαιτέρω τιμωρία της έδρας της Σεντ Ετιέν, μετά και τη διακοπή που προκάλεσαν οι οργανωμένοι οπαδοί της -λόγω φωτοβολίδων και καπνογόνων που άναψαν και πέταξαν- στο πρόσφατο ματς κόντρα στην Μονακό.

Η Σεντ Ετιέν θα παίξει τουλάχιστον τον επόμενο εντός έδρας αγώνα της στη Ligue 1 κεκλεισμένων των θυρών, αφού ο τελευταίος που έδωσε διακόπηκε λόγω καπνογόνων που άναψαν στις εξέδρες του σταδίου «Ζοφρουά Γκισάρ», όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (25/04) η γαλλική λίγκα.

Η Σεντ Ετιέν δίνει μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού, αφού στην 18η θέση της βαθμολογίας. Ακολουθούν οι εκτός έδρας αναμετρήσεις με την τρίτη του βαθμολογικού πίνακα, Ρεν και τη Νις πριν φιλοξενήσει τη Ρεμς στις 14 Μαΐου.

Μάλιστα, η LFP γνωστοποίησε πως θα πάρει την τελική της απόφαση για το εάν θα ακολουθήσει και περαιτέρω τιμωρία της έδρας της Σεντ Ετιέν στις 18/05, τέσσερις ημέρες μετά τον αγώνα με την Ρεμς.

Saint-Etienne fans are now moving mad with the flairs and fire works, so the game has been stopped pic.twitter.com/ZnCCJiHslf